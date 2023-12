French Bandit et Brach Paris dévoilent une collection unique d’accessoires pour chien et créent la rencontre entre le luxe canin et l'art de vivre parisien

Vous rêviez d’une alliance entre le luxe canin et l’art de vivre parisien ? Découvrez la collection exclusive née de l’association entre French Bandit (marque d’accessoires de haute qualité pour animaux de compagnie) et Brach Paris (hôtel 5 étoiles) ! Coup de projecteur sur cette gamme qui mêle excellence et raffinement.

Aujourd’hui, de plus en plus d’adoptants considèrent leur chien comme un membre à part entière de la famille qui ajoute de la valeur à leur vie quotidienne. À ce titre, il mérite le meilleur !

Si vous faites partie de ces personnes voulant offrir des accessoires à la fois pratiques et stylés à leur ami à fourrure, nous vous invitons à braquer votre loupe sur une collection unique en son genre, issue de l’union entre de 2 entités fortes…

© Brach Paris & French Bandit

Brach Paris, incontournable dans le paysage hôtelier parisien, et French Bandit, une marque qui s'est rapidement imposée auprès des propriétaires d’animaux de compagnie, conjuguent leurs talents pour fournir une gamme d’équipements au poil pour votre trésor sur pattes. Colliers, harnais, bandanas, laisses, médailles, hoodies brodés et panier de luxe fabriqués en France avec le plus grand soin combleront assurément de bonheur votre protégé.

Avec ces produits aux couleurs de l’hôtel, Médor pourra savourer les bercements de Morphée, voyager confortablement, déambuler avec panache dans la rue et être le toutou le plus tendance du quartier !

Un événement et un pop-up store qui ont du chien pour découvrir cette nouvelle collection

Pour célébrer le lancement de cette collection exceptionnelle, Brach Paris et French Bandit organisent l’événement « Dog Vibes Only ». Plusieurs maîtres et leurs boules de poils adorées ont été invités au sein du prestigieux hôtel. Emmanuel Sauvage, le directeur général du groupe Evok Collection (dont Brach Paris fait partie) ainsi que Mathieu Even, le fondateur de French Bandit, seront présents.

Et ce n’est pas tout ! Jusqu’au 8 décembre 2023, l’hôtel abrite un pop-up store pour présenter la gamme d’accessoires aux visiteurs et aux possesseurs d’animaux de compagnie.

© Brach Paris & French Bandit

Une collection qui allie le savoir-faire de 2 entités passionnées par les animaux de compagnie

« Cette nouvelle alliance entre Brach Paris et French Bandit incarne parfaitement l'harmonie entre ces 2 marques engagées et passionnées par le bien-être des animaux et le bonheur de leurs propriétaires », peut-on lire dans un communiqué.

En effet, l’hôtel situé dans la Ville Lumière est connu pour être une destination « petfriendly ». Il accueille avec joie votre fidèle compagnon, aussi bien dans ses chambres et son restaurant que dans son club de sport.

Chez French Bandit, l’innovation et les collaborations de qualité ont toujours été importantes. L’équipe a déjà coopéré main dans la patte avec de grands influenceurs, comme Noholita qui fédère 1 million d’abonnés sur Instagram ; ainsi que des marques de renom telles que Flotte, spécialiste des imperméables écoresponsables, et Lancel, icône de la maroquinerie de luxe.

A lire aussi : Le récit inouï d'un chien disparu pendant 12 ans jusqu'à la détection de sa puce par un agent

La ligne d’accessoires signée Brach Paris et French Bandit est disponible en chambre sur demande et en vente sur la boutique en ligne Evok. Prix : entre 16 et 160 € selon le produit.