Fier de sa trouvaille, ce chien rentre joyeusement auprès de ses maîtres avec un squelette dans la gueule (vidéo)

Nos amis les chiens sont doués dans de nombreux domaines. Certains traquent les criminels, d’autres accompagnent les personnes vulnérables. Il en existe même, comme Javy, qui ont des professions plus atypiques. En effet, depuis qu’il a découvert un squelette, le toutou peut se targuer d’être un excellent archéologue.

La maîtresse de Javy, un chien au pelage noir, partage de nombreuses vidéos du toutou sur son compte TikTok @pjmongold. Récemment, l’une d’elles a dévoilé les talents d’archéologue du canidé, qui est parvenu à dégoter un squelette d’animal. Nul ne savait d’où celui-ci provenait, mais une chose est sûre, le toutou était très fier de sa trouvaille !

Javy et ses congénères ont la chance de pouvoir disposer d’une cour dans laquelle ils sont libres de sortir. Ce petit jardin est clôturé, alors les animaux n’ont pas la possibilité de s’échapper. Leur propriétaire peut les laisser dehors pendant qu’elle vaque à ses occupations.

@pjmongold / TikTok

Un trésor dans le jardin

Comme de nombreux chiens, Javy adore fouiner lorsqu’il se trouve dehors. Un soir, tandis que ses maîtres étaient au lit, il a trouvé un trésor plutôt particulier, qu’il a souhaité ramener à la maison. Quand sa maîtresse l’a vu avec son précieux dans la gueule, elle est restée stupéfaite et a immortalisé la scène.

Dans la vidéo partagée sur TikTok et relayée par Newsweek, on voit Javy attendre patiemment devant la porte vitrée avec quelque chose dans la gueule. Il est évident qu’il s’agit d’un squelette et celui-ci est relativement imposant !

Une découverte inexpliquée

Dès le lendemain matin, ses propriétaires ont lancé des investigations pour tenter de trouver l'origine du squelette. Puisqu'ils n'ont trouvé aucun trou, ils ont pensé qu’un oiseau l’avait récupéré quelque part, puis l’avait fait tomber dans le jardin pendant qu’il était en train de voler.

Les internautes, quant à eux, ont tenté de deviner de quel animal il pouvait bien s’agir. Certains ont penché pour un cerf, la propriétaire de Javy a supposé une antilope. Toutes ces questions resteront sans réponse, mais après avoir suscité tant d’intérêt, Javy peut-être fier de sa découverte !