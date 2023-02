Fan de balles, ce chien adopte un rituel amusant à chacune de ses balades au parc (vidéo)

Les promenades sont une opportunité pour Fred de faire de nouvelles rencontres, et de s’adonner à son passe-temps préféré : jouer à la balle ! Le canidé a trouvé une manière de rendre ses sorties plus amusantes, et elle a séduit plus d’un million d’internautes.

Fred est un Braque Hongrois à la joie de vivre débordante. Il habite dans le quartier de Brooklyn, à New York (États-Unis), en compagnie de ses maîtres. Ce qu’il aime pardessus tout, c’est de se rendre au parc à leurs côtés. À chacune de ses sorties, il n’oublie pas de s’équiper de son objet fétiche…

Une balle, bien sûr !

Comme bon nombre de ses congénères, Fred adore jouer à la balle n’importe où, et n’importe quand. Il profite chaque jour de sa passion et n’hésite pas à la partager auprès de parfaits inconnus ! Lorsqu’il se rend dans le parc près de chez lui, il leur lance la balle, et attend qu’ils la lancent en retour, rapporte Newsweek.

Fred sautille dans tous les sens et peine à cacher son excitation. Il adore trouver de nouveaux copains avec lesquels jouer. Ses maîtres ont filmé la scène et l’ont publiée sur TikTok il y a quelques jours, et elle a rencontré un succès immédiat auprès des internautes !

Plus d’un million de vues

Les TikTokeurs ont aimé voir les réactions des promeneurs, souvent agréablement surpris par la requête du canidé. Quelques tentatives de Fred ont échoué, parce qu’il n’a pas été vu ou parce que certains marcheurs ont choisi de l’ignorer, ce qui n’a pas manqué d’agacer les internautes.

« Si je le croisais, je lui jetterais la balle toute la journée ! » ; « Fred, il faut que tu apprennes à mettre la balle devant les gens pour qu’ils puissent la voir ! » ; « Je suis vexée que certaines personnes ne lui aient pas rendu la balle » a-t-on pu lire parmi les commentaires de la publication.

Dans l’ensemble, Fred a tout de même passé une superbe journée. Ses maîtres – à qui il ne lance jamais son jouet, d’ailleurs ! - l’emmènent au parc dès qu’ils en ont l’occasion, pour lui permettre de rencontrer de nouvelles personnes et de partager sa passion avec le plus grand nombre.