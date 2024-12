Entretien avec Lucas Delaye, responsable du lancement de TraumaPet en France : « L’argent colloïdal est utilisé depuis longtemps pour ses propriétés antibactériennes, antifongiques, apaisantes et cicatrisantes »

Quel lien entretenez-vous avec les animaux et qu’est-ce qui vous a poussé à innover en faveur de leur bien-être ?

J’ai toujours été proche des animaux. Mes parents ont adopté une chatte absolument adorable, Morticia, avant ma naissance, qui est morte à l’âge de 16 ans. J’ai grandi avec elle en la considérant comme un membre de la famille.

Quand j’étais petit, mes grands-parents avaient aussi un chien, Bug, qui était mon meilleur ami. Durant les vacances chez eux, je passais mes journées à jouer avec lui. Nous partagions une belle complicité.

Je suis extrêmement sensible au bien-être des animaux. Ils ne méritent jamais leur souffrance, qu’elle soit infligée par des individus maltraitants ou des maladies. Les animaux sont tellement innocents et dévoués que je ne supporte pas de les voir souffrir. C’est ce qui m’a motivé à innover pour leur bien-être, en proposant aux propriétaires des produits à base d’argent colloïdal.

Quels produits proposez-vous ?

TraumaPet a décliné l’argent colloïdal et a rendu possible son utilisation pour toutes les parties du corps des chiens, des chats, des chevaux et des NAC (cochons d’Inde, hamsters…). Nous avons des formules adaptées pour les yeux et les oreilles. Nous proposons une crème ; ainsi qu’un gel à appliquer sur les plaies superficielles.

Notre gamme contient également un spray protecteur à pulvériser sur le pelage de son chien ou de son chat, en prévention des égratignures ou des tiques pouvant apparaître lors des sorties dans la nature. De plus, TraumaPet a conçu un dentifrice à base d’argent colloïdal et un shampoing assainissant.

L’objectif est d’utiliser nos produits en prévention, avant d’avoir un traitement antibiotique qui risque de créer des bactéries multirésistantes. Par exemple, les chiens qui ont des oreilles tombantes ont souvent plus de risques de développer des otites. Pour éviter l’apparition de telles affections, les propriétaires peuvent utiliser la solution auriculaire TraumaPet en prévention, mais aussi après le traitement antibiotique.

Quelles sont les vertus de l’argent colloïdal pour les animaux ?

L’argent colloïdal est utilisé depuis longtemps pour ses propriétés antibactériennes, antifongiques, apaisantes et cicatrisantes. Ces caractéristiques nous ont poussés à l’utiliser en tant qu’ingrédient principal de nos produits. Ce n’est pas un antibiotique, mais un ingrédient naturel et efficace.

Pour la petite anecdote, des textes datant de l’Antiquité expliquent qu’une personne aurait laissé tomber une pièce d’argent dans un litre de lait, ce qui aurait permis de le conserver beaucoup plus longtemps.

Comment sont conçus les produits de TraumaPet ?

Nos produits ont été conceptualisés, développés et testés par 2 chercheurs vétérinaires de renom il y a 10 ans. Ils étaient commercialisés en Europe, mais pas encore en France jusqu’à notre arrivée en octobre 2024.

Ils sont conçus dans des usines certifiées ISO 9001, qui répondent aux mêmes exigences de production et effectuent les mêmes tests de qualité que sur les produits destinés aux humains.

Lorsque nous travaillons sur un produit, je pense à ma chienne et je me demande si je l’utiliserai sur elle. Il est important que la réponse soit « oui » ! Je ne peux pas participer à la création d’un projet qui ne me convient pas.

Toute votre chaîne d’approvisionnement est gérée depuis la France. Pourquoi ce choix ?

Il y a plusieurs raisons derrière ce choix. La première est une question de proximité. Nous avons choisi une entreprise de distribution basée à Arnas, près de Lyon. Cela me permet de voir ce qu’il se passe sur le terrain, de rencontrer nos collaborateurs et de m’assurer de la bonne gestion logistique.

En outre, nous soutenons l’économie locale française. TraumaPet est une petite entreprise locale ; je préfère travailler avec mon voisin à Arnas, plutôt qu’avec une entreprise située plus loin en dehors de la France.

Il s’agit aussi d’une question de qualité. Le travail réalisé par notre distributeur est remarquable. Les commandes passées sur notre site avant 14h sont expédiées dans la journée, et bénéficient d’une excellente qualité d’emballage. Les produits arrivent toujours en bon état. Le client peut recevoir sa commande dès le lendemain en fonction du choix de livraison. Pour nous, c’est important de ne pas faire attendre les animaux concernés par des affections et nécessitant des soins.

Enfin, les expéditions de notre partenaire logistique sont respectueuses de l’environnement, parce qu’il n’utilise aucun plastique. La boîte est fabriquée en carton recyclé ; et l’espace servant à maintenir le produit est comblé avec des cartons qu’il recycle lui-même. De plus, le scotch permettant de fermer le colis est en carton adhésif.

Où peut-on se procurer les produits de TraumaPet ?

Vous trouverez tous nos produits sur notre site traumapet.fr. Vous pouvez effectuer vos achats en ligne, que vous recevrez le lendemain ou sous 48 heures en fonction du mode d’expédition choisi.

Nous sommes actuellement en train de développer des points de vente physiques en France. Le premier, en phase de test, se situe à Lyon. Notre ambition est de distribuer nos produits sur l’ensemble du territoire français, notamment via les animaleries dans un premier temps, mais aussi en pharmacies.

Vous avez une chienne de 12 ans, Jodie, adoptée à la SPA en 2014. Quels sont ses produits préférés ?

Jodie a toujours eu un petit problème à l’œil. Un cil poussant à l’envers lui grattait la cornée et la gênait en permanence. De plus, elle avait souvent le canal lacrymal bouché. Je lui ai donc administré le collyre pour chien pendant plusieurs jours, ce qui a permis de déboucher son canal et d’humidifier son œil. Avant, elle avait tendance à le maintenir légèrement fermé. Aujourd’hui, il reste ouvert. Désormais, je lui mets régulièrement les gouttes dans les yeux en prévention.

Enfin, je commence à utiliser le dentifrice à l’argent colloïdal de TraumaPet, qui réduit le tartre et les mauvaises odeurs de la bouche. Il a un goût qui n’est pas désagréable pour les chiens, ce qui facilite le brossage.

