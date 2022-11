Entretien avec Julien Begue, responsable France d'Agria : « Le bien-être animal est très ancré au sein de notre entreprise »

Ancien éleveur de Bergers Australiens, Julien Begue endosse aujourd’hui le rôle de Country Manager France pour Agria, l’assurance dédiée à nos partenaires canins et félins. Au cours d’un entretien avec l’équipe rédactionnelle de Woopets, il a dressé le portrait de cette compagnie assurant tous les animaux sans aucune restriction et avec les mêmes garanties à vie. Une couverture santé, dont même son fidèle compagnon à 4 pattes de 12 ans profite !

À l’instar de nous autres humains, nos petits compagnons à 4 pattes peuvent bénéficier d’une assurance. Comment fonctionne-t-elle ? Est-elle comparable à la nôtre ?

Il existe effectivement des similitudes. Le rôle d’une assurance consiste à rembourser des frais non prévisibles, liés aux coups durs. Pour toute assurance animale, la préexistence et ses conséquences ne seront pas couvertes.

Malheureusement, nombre de personnes prennent conscience de l'importance d'avoir une couverture santé une fois que leur chien ou chat tombe malade. Or, toute compagnie d’assurance ne prendra pas en charge sa pathologie. C’est comme si une maison brûlait, et que son hôte décidait de contacter une assurance en vue d’une prise en charge des dégâts liés à l’incendie en cours… Ce qui ne sera pas le cas, d’où l’utilité d’assurer le plus tôt possible.

Chez Agria, le propriétaire choisit lui-même son assurance en fonction de la race et du statut de son animal, mais aussi de son budget. Forte d’une expérience de 130 ans, notre compagnie est capable de proposer une assurance pour chaque cas. Par exemple, si vous possédez 3 Bergers Australiens, dont un reproducteur, un sportif qui pratique de l’agility et un qui vous tient uniquement compagnie, leur besoin assurantiel diffère. En somme, il s’agit d’un choix à la carte !

Julien Begue / © Agria

De nombreux propriétaires d’animaux se montrent, encore aujourd’hui, assez réticents vis-à-vis de l’assurance santé pour chien ou chat. Pourtant, elle comporte pléthore d’avantages…

L’intérêt d’avoir une assurance pour animaux est de pallier les frais vétérinaires imprévus. La gestion financière d’un cancer, d’une maladie chronique ou encore d’une chirurgie s’avère compliquée. Ensuite, les tarifs vétérinaires augmentent, notamment à cause de l’évolution du matériel et des techniques. Aujourd’hui, les animaux sont mieux soignés, mais les soins ont un coût. Être assuré permet d’y faire face. Enfin, l’assurance est un moyen pour parer les frais liés à l’âge. Plus l’animal vieillit, plus les soins et les factures augmentent.

Pour rappel, l’une des premières causes d’abandon est l’impossibilité de soigner son animal correctement. Avec une assurance santé, comme Agria, les maîtres savent qu’une partie de leurs dépenses sera couverte.

Lors de la souscription, la majorité des assureurs impose des restrictions, liées à l’âge et la race par exemple. Qu’en est-il d’Agria ?

Agria est la seule compagnie qui assure les chats et les chiens sans limite d’âge. Nous estimons que tous les animaux méritent la meilleure protection. Qu’ils aient 8, 12 ans ou plus, leurs propriétaires peuvent souscrire une assurance.

Le bien-être animal est très ancré au sein de notre entreprise. Éleveurs, éducateurs… nos agents sont issus du monde animalier et savent accompagner les clients au quotidien. Pour éviter les déceptions à long terme, ils posent les bonnes questions lors de la souscription, notamment sur le passé médical du chat ou du chien. Ainsi, le maître saura parfaitement sur quoi son animal sera et ne sera pas assuré. Comme expliqué précédemment, la notion de préexistence s’avère importante.

© Agria

Chez Agria, nos boules de poils peuvent également bénéficier d’une couverture santé (maladies et accidents) avec les mêmes garanties à vie !

Avant de souscrire un contrat d’assurance, il est primordial de le lire, de prendre connaissance des conditions générales et particulières. Le plafond, c’est-à-dire le montant maximal de frais remboursés sur une année, varie d’une formule à l’autre. Chez Agria, il peut atteindre 7 200 €, quel que soit l’âge de l’animal.

Tout client doit également vérifier la présence ou non d’un plafond pour des pathologies chroniques. Si un chat ou chien en souffre et que le contrat stipule que le plafond s’élève à 2 000 €, mais à 500 € par maladie, cela signifie que si vous dépassez ce montant par maladie, vous ne serez pas remboursé. Le taux de remboursement n’est pas à négliger non plus. Diminuera-t-il au fil des ans ?

Chez Agria, quand vous souscrivez une formule, vous bénéficiez des mêmes garanties quel que soit l’âge de l’animal, et vous n’avez pas de plafond par maladie.

Quels sont les points forts de votre entreprise ?

Agria est la seule compagnie sur le marché à proposer une souscription sans limite d’âge. J’insiste sur notre statut d’assureur, car contrairement à un courtier en assurance, nous créons, vendons et remboursons nous-même les frais. Nos 130 ans d’expérience nous permettent d’offrir la meilleure couverture aux chats et chiens.

Proches de nos clients, nous possédons un contact unique. Les propriétaires d’animaux peuvent appeler leur agent régional pour obtenir des explications facilement. Au niveau des sinistres, nous avons une équipe composée d’anciennes auxiliaires vétérinaires (ASV), qui gèrent les dossiers de remboursement. Grâce à leur statut, elles connaissent parfaitement les animaux et les maladies.

En plus de proposer une assurance sur-mesure, nos délais de carence s’avèrent plus courts que ceux de nos concurrents. Je compare toujours cette notion à l’abonnement Netflix ! (Rires.) En somme, c’est comme si vous preniez un abonnement, mais l’écran de votre télévision reste noir pendant plusieurs jours. Vous payez, mais ne pouvez pas encore profiter du service : le délai de carence correspond à la durée pendant laquelle l'animal n'est pas couvert. Chez Agria, il est assuré contre les accidents dès le lendemain de la souscription. Du côté des maladies et des chirurgies, il faut compter 20 jours au maximum.

Le dernier point fort de l’entreprise concerne nos fonds de recherche, qui tendent à améliorer la santé des chats et des chiens. Pour ce faire, nous avons établi des partenariats avec des kennels et des cat clubs.

© Agria

Comment se situe Agria sur le marché européen de l’assurance animale et quelles sont ses grandes perspectives ?

À l’heure actuelle, Agria est présente dans 8 pays : Suède, Finlande, Norvège, Danemark, Irlande, Angleterre, France et Allemagne. Notre compagnie assure plus d’1,2 million d’animaux, ce qui fait de nous le leader du marché européen de l’assurance. À l’avenir, nous envisageons de nous développer davantage en France, où nous sommes implantés depuis 5 ans, ainsi que plus largement en Europe.

Nous avons la volonté de proposer à une quantité plus importante de possesseurs de chats et de chiens une assurance adaptée à leur animal. Aujourd’hui, notre offre la plus complète englobe les maladies et les accidents.

Toutefois, les Français ont une fausse idée de l’assurance. Chez Agria, l’assurance accidents coûte 5 € par mois, ce qui équivaut à 60 € par an. C’est abordable, sachant qu’un accident peut vite arriver…

© Agria

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site web agria.fr.