Entretien avec la créatrice de contenus Dogragnar sur Canidays avec Hill’s : « C’est vraiment notre chien qui nous emmène en week-end »

Canidays avec Hill’s commence bientôt. Du 29 au 31 mai, vous pourrez découvrir de nombreuses activités canines avec votre fidèle compagnon, discuter avec des experts animaliers et rencontrer des passionnés. Lucile, créatrice de contenus connue sous le pseudonyme @dogragnar sur Instagram et TikTok , participera pour la 3 e fois à cet événement 100 % dogfriendly. Ragnar, son Staffy, et Suzy, sa Bull Terrier, avaient tenté l’aventure à ses côtés lors des années précédentes. Dans un entretien accordé à Woopets, Lucile partage son expérience et nous confie les raisons pour lesquelles elle ne raterait ce rendez-vous annuel pour rien au monde !

Quel est votre meilleur souvenir des précédentes éditions de Canidays avec Hill’s ?

Ce qui m’a vraiment marquée, c’est la convivialité. On retrouve des amis, mais on rencontre aussi beaucoup de propriétaires de chiens qui partagent la même passion. Même dans les files d’attente, les gens discutent facilement. C’est vraiment un endroit où tout le monde est heureux d’être là pour son chien.

Suzy a particulièrement apprécié la partie shopping : flâner parmi les exposants, se faire caresser et recevoir des friandises. Grâce aux professionnels présents au Village Canidays et aux conférences, on a aussi pu obtenir de très bons conseils en matière d’éducation canine.

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De nouvelles activités voient le jour cette année. Lesquelles allez-vous tester ? Qu’attendez-vous de cette 3 e édition ?

Cette année, j’aimerais essayer le doga [yoga avec son chien], le cani-paddle et le flyball avec Ragnar, mon Staffy. C’est une course où le chien doit parcourir un circuit d’obstacles le plus rapidement possible, attraper une balle et la rapporter.

Comme lors des éditions précédentes, j’attends surtout un événement vraiment pensé pour le bien-être des chiens avec des gamelles d’eau à tous les recoins, des stands bien espacés et des personnes attentives à leur animal. Contrairement à d’autres événements auxquels j’ai participé, j’ai remarqué qu’à Canidays avec Hill’s, les chiens sont respectés et jamais forcés à pratiquer une activité.

J’ai aussi hâte de découvrir le nouveau lieu [l’Île de Loisirs du Val de Seine], puisque les précédentes éditions avaient lieu au parc de Léry-Poses, dans l’Eure.

Est-ce que vous préparez votre chien en amont ? Comment vous assurez-vous qu’il reste à l’aise tout au long de la journée ?

Oui, car ce n’est pas idéal de faire participer son chien à une course alors qu’il n’a jamais couru et qu’il n’a pas le matériel adapté ! Je pense aussi que c’est important de bien muscler son chien pour éviter les blessures lors des activités dans l’eau, qui peuvent être intenses. Ragnar, par exemple, nage souvent dans les rivières.

Je reste à l’écoute de mon chien tout au long de la journée. Suzy, par exemple, montre tout de suite des signes de lassitude ou de fatigue. Elle se met à grogner légèrement contre les autres chiens et se couche. Je ne la force pas et la laisse se reposer.

© @dogragnar_ / Instagram

Pour moi, les temps de repos sont vraiment essentiels. Lors d’une précédente édition de Canidays avec Hill’s, j’avais échangé avec un éducateur canin qui m’expliquait qu’un chien passe presque autant de temps à profiter de l’événement qu’à récupérer. C’est d’ailleurs pour cette raison que Canidays met en place de grands espaces ainsi que des zones de détente.

Enfin, il est important de prévoir une longe pour faire marcher son chien et de multiplier les pauses autant que possible pour l’aider à faire redescendre son rythme cardiaque, qui peut rapidement s’accélérer dans ce type d’événement.

Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui viennent pour la première fois avec leur chien ?

Je leur recommande d’arriver tôt afin d’éviter le stress et de laisser leur chien découvrir les lieux à son rythme, notamment en prenant le temps de renifler les différentes odeurs. Il vaut aussi mieux éviter les files d’attente trop longues, car un chien qui reste immobile trop longtemps peut rapidement monter en stress.

L’idéal, selon moi, est d’être 2 pour pouvoir alterner entre les temps d’activité et les moments de repos. Je conseille également de prévoir une longe, de multiplier les pauses et surtout de rester à l’écoute de son chien. Même si l’on a très envie de participer à une activité, il ne faut jamais forcer un animal qui n’en a pas envie. Il faut garder en tête qu’on est là avant tout pour son chien.

© @dogragnar_ / Instagram

Qu'avez-vous appris grâce à cet événement canin ?

Les précédentes éditions étaient vraiment très enrichissantes. J’ai assisté à de nombreuses conférences animées par des professionnels, et il y en aura encore cette année. On apprend énormément de choses sur les chiens à Canidays avec Hill’s.

Par exemple, des éducateurs m’ont expliqué qu’il fallait éviter de lancer des balles à son chien de façon répétée, sans lui laisser le temps de se reposer, car ça fait grimper son rythme cardiaque très rapidement. Même après un « simple » jeu de balle, un chien peut mettre plusieurs heures à retrouver un rythme cardiaque normal. Il y a donc un vrai travail de sensibilisation autour du bien-être des chiens au quotidien.

Pourquoi recommandez-vous Canidays avec Hill’s aux autres propriétaires de chiens ?

Je dirais que c’est un peu Disneyland pour les chiens ! [Rire.] C’est surtout un vrai moment de convivialité, qui permet de retrouver des personnes partageant la même passion. Au quotidien, on peut parfois être jugé parce qu’on met un manteau à son chien ou qu’on a beaucoup d’accessoires pour lui. À Canidays avec Hill’s, on est tous un peu pareils et on cherche tous le bien-être de notre chien.

Pour moi, c’est avant tout un moment de partage, et je pense que cette 3e édition sera encore une très belle découverte !