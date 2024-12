Entretien avec Jehane Boukaroura et Lauriane Ruiz, les fondatrices d’Animalife, la plateforme de prise de rendez-vous dédiée à la santé et au bien-être animal

Avez-vous déjà rencontré des difficultés à trouver un professionnel de santé animale et à prendre un rendez-vous ? Jehane Boukaroura et Lauriane Ruiz ont trouvé pour vous la solution à ce problème en créant Animalife , une plateforme de prise de rendez-vous mettant en relation les propriétaires et les professionnels de la santé et du bien-être animal. Les 2 fondatrices ont répondu aux questions de Woopets pour nous en dire plus sur cet outil novateur destiné à faciliter la vie des particuliers, mais aussi celle des professionnels.

Comment l’idée de créer Animalife est-elle née ? Est-elle le fruit de vos parcours respectifs ?

Jehane Boukaroura (J.B.) : Oui, entre autres. Nous nous sommes rencontrées à l’équitation quand nous étions petites et, ensuite, nous avons travaillé ensemble dans la même société. Nous avons toutes les 2 des animaux, des chiens et des chevaux.

Un jour, Lauriane a eu besoin de son professionnel habituel pour l’un de ses chevaux, un dentiste en l’occurrence, mais celui-ci s’était blessé et il a dû être arrêté pendant un moment. Il a donc fallu trouver un autre dentiste équin. Nous nous sommes donc interrogées sur la manière d’aider les propriétaires d’animaux lorsque leur professionnel habituel n’est pas disponible, lorsqu’ils recherchent des compétences spécifiques ou encore lorsqu’ils ne savent pas vers qui se tourner. C’est de là qu’est née l’idée de la plateforme.

En échangeant avec des professionnels du secteur animalier, nous nous sommes aussi rendu compte que le besoin se trouvait des 2 côtés. D’une part, les particuliers ont besoin de trouver facilement des professionnels, de l’autre les professionnels souhaitent trouver des clients et alléger leurs tâches administratives. C’est de cette manière que le lien s’est fait et que nous avons eu l’idée de créer une plateforme qui mettrait en relation ces 2 parties.

Les utilisateurs de la plateforme ont-ils, eux-aussi, rencontré ce genre de souci ?

J.B. & Lauriane Ruiz (L.R.) : C’est assez courant, en effet. Aujourd’hui, lorsqu’on a des chiens ou des chats, il est peut-être plus facile de savoir vers qui se tourner, surtout si une clinique vétérinaire se trouve en bas de chez soi. En revanche, lorsqu’on possède des animaux comme des chevaux, sans appartenir au milieu équin ni connaître d’autres propriétaires, il faut souvent chercher soi-même le professionnel dont on a besoin.

Au fur et à mesure, on découvre aussi qu’il y a d’autres corps de métier qui auraient pu nous être utiles avant et qu’on ne connaissait pas jusqu’à présent. C’est assez courant que les utilisateurs nous fassent ce genre de retour.

Pouvez-vous à présent présenter Animalife et nous dire quel est l’objectif de cette plateforme ?

L.R. : Animalife est une plateforme de prise de rendez-vous pour les professionnels de la santé et du bien-être animal. Son objectif est de mettre en relation ces professionnels avec les propriétaires d’animaux. Elle permet ainsi aux propriétaires de trouver plus facilement et plus rapidement une solution.

Animalife facilitera la partie agenda de ces professionnels qui n’auront plus à répondre au téléphone. Ainsi, ils ne manqueront plus de clients auxquels ils n’auraient pas répondu et qui auraient trouvé une autre solution. Il s’agit aussi de permettre aux propriétaires d’animaux d’avoir un professionnel à portée de main.

J.B. : Nous voulions avant tout créer une solution qui soit accessible 24h/24, 7j/7 et qui permette de libérer du temps pour les professionnels. En tant que propriétaires d’animaux, nous les appelons souvent à des moments où nous sommes un peu libres. Le professionnel, de son côté, est souvent sur le terrain et il est compliqué pour lui de répondre au téléphone. Avec Animalife, il s’agit de donner du temps aux professionnels pour qu’ils exercent leur métier en les déchargeant des tâches administratives pour lesquelles ils ne sont pas formés. Tout cela en permettant aux particuliers d’avoir accès à leurs services quand ils le veulent. La plateforme est donc développée pour servir autant aux particuliers qu’aux professionnels.

Au-delà de la mise en relation entre les professionnels du secteur animalier et les particuliers, quelles sont les autres fonctionnalités d’Animalife ? De quelle autre façon la plateforme peut leur simplifier la vie ?

J.B. : La principale fonctionnalité reste la prise de rendez-vous. C’est ce que nous avons voulu développer en premier. Cette fonctionnalité permet notamment aux propriétaires de remplir une fiche pour chacun de leurs animaux, de partager et stocker des documents sur la plateforme. Par exemple, il m’est souvent arrivé d’oublier le carnet de santé de mon animal quand j’allais chez le vétérinaire. Sur Animalife, il est possible de scanner le carnet de santé et de le placer dans une sorte de coffre-fort avec les autres documents associés à l’animal.

Ce système permet aussi aux professionnels d’avoir accès à tous ces documents. Ce sont les 2 principales fonctionnalités que nous avons voulu développer pour le moment avec l’optimisation de tournées pour les professionnels.

L.R. : Aujourd’hui, il n’y a pas de solution pour les professionnels itinérants. Nous avons donc voulu leur permettre de planifier leurs tournées. Grâce à Animalife, ils n’auront plus à calculer le temps nécessaire pour rejoindre leur prochain client. La plateforme le calcule automatiquement suivant leur position. C’est une optimisation de tournée pour leur permettre de regrouper les visites selon le secteur où ils se trouvent.

Comment avez-vous développé le site internet et l’application ?

J.B. : Lorsque nous avons décidé de nous lancer, Lauriane et moi travaillions dans la même entreprise. Tout a commencé par des discussions autour de nos idées, de ce que nous aimerions créer et de l’apparence que cela pourrait avoir. En octobre 2023, nous avons officiellement créé notre logo et notre société.

Ensuite, nous avons cherché des développeurs pour concevoir l'application et le site internet, car il était essentiel pour nous de collaborer avec des experts dans ce domaine. Étant basés à Lyon, nous avons principalement sollicité des agences locales pour simplifier les échanges. Une fois l’agence idéale trouvée, un seul rendez-vous a suffi pour lancer le projet. Entre la création de la société et la mise en ligne du site, une année entière s’est écoulée

Comment fonctionne concrètement la plateforme Animalife ? Est-il nécessaire de créer un compte ?

J.B. : Pour les propriétaires, l'accès est entièrement gratuit et accessible à tous. Ils peuvent rechercher des professionnels sans créer de compte. Cependant, pour prendre un rendez-vous, une inscription est nécessaire.

De leur côté, les professionnels doivent souscrire à un abonnement pour être visibles sur la plateforme et accessibles aux propriétaires. Cela implique qu’ils doivent obligatoirement s’inscrire et créer un compte.

Depuis son lancement, la plateforme fonctionne à l’échelle nationale. Comme nous sommes basées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a forcément plus d’utilisateurs dans cette zone pour le moment, mais certains professionnels de la région parisienne se sont déjà inscrits.

Quels types de professionnels et quels types d’animaux sont concernés par Animalife ?

J.B. & L.R. : Animalife concerne toutes les professions qui touchent au bien-être et à la santé des animaux : vétérinaires, ostéopathes, toiletteurs, dentistes, maréchaux-ferrants, naturopathes, éducateurs, comportementalistes, shiatsu, masseurs… Aujourd’hui, il ne manque que les professionnels spécialisés dans la garde ou la pension d’animaux, car ils ont un autre type d’agenda.

Au niveau des animaux, ils sont tous concernés sauf les animaux sauvages : chien, chat, NAC, équidés, ovins, bovins, caprins, porcins, volailles.

Avez-vous d’autres projets ? Avez-vous prévu d’étendre la plateforme ?

J.B. : Nous allons nous appuyer largement sur les retours reçus. Notre priorité sera de répondre au mieux aux besoins de nos clients actuels et de nos premiers testeurs. Par exemple, nous prévoyons d’adapter la plateforme pour les professionnels de la garde d’animaux, en intégrant un calendrier spécifique qui couvre des périodes prolongées plutôt que de simples créneaux horaires. Nous pourrions également ajouter des outils comme la facturation et continuer à améliorer les fonctionnalités existantes pour rendre la plateforme encore plus performante.

De nombreux développements sont encore à venir, et nous avons plein d’idées en tête. De belles nouveautés devraient voir le jour bientôt, nous l’espérons !

