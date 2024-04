Entretien avec Diane De Poncins, directrice marketing d’Affinity Petcare France : « Le bien-être animal fait partie intégrante de l’ADN d’Ultima »

Ultima , marque experte en nourriture pour chats et chiens, a à cœur d’accompagner les « pet-parents » dans leur aventure avec leur animal de compagnie. Dans une interview exclusive accordée à la rédaction de Woopets, Diane De Poncins – directrice marketing d’Affinity Petcare France et heureuse adoptante d’un adorable Berger des Shetland – aborde en long et en large la notion de « pet-parentalité ».

Comment la marque Ultima (qui appartient au groupe Affinity Petcare) accompagne-t-elle les « pet-parents » de chats et de chiens au quotidien ?

Ultima, implantée depuis plus de 20 ans sur le marché français, n’est pas seulement une marque experte en alimentation pour animaux de compagnie. Le bien-être animal fait partie intégrante de son ADN. Notre objectif est de garantir une nutrition adaptée aux chats et aux chiens, mais aussi d’accompagner les pet-parents pendant les 100 premiers jours qui suivent l’adoption, pour les aider à construire une relation harmonieuse avec leur compagnon.

Le site web d’Ultima propose, notamment, de nombreux conseils pratiques pour la vie quotidienne avec un animal de compagnie. À titre personnel, ils me sont très utiles depuis que j’ai adopté mon chien !

Pour information, la marque a l’habitude de réaliser des études sur notre rapport aux animaux. Grâce à l’enquête menée l’année dernière avec OpinionWay, nous avons appris que 69 % des pet-parents expriment explicitement le sentiment d’être devenus des personnes meilleures depuis qu’ils ont adopté leur chat ou leur chien. Pour Ultima, il est important de nourrir cette relation aux nombreuses vertus.

Comment l’alimentation (et plus précisément les recettes élaborées par la marque Ultima) contribue-t-elle au bien-être animal ?

Pour Ultima, l’alimentation est le premier geste d’amour envers son chat ou son chien. Notre marque propose une nourriture complète et équilibrée. Les recettes sont élaborées à partir d’ingrédients de qualité, avec des vétérinaires et des nutritionnistes. Il n’y a pas de colorant, de conservateur, ni de sucres ajoutés.

Notre usine, basée dans le Loir-et-Cher, nous permet d’être à la pointe et de développer sans cesse de nouvelles recettes adaptées aux besoins nutritionnels de chaque animal. Les chats stérilisés n’ont pas les mêmes besoins nutritionnels que les chats entiers, par exemple. Nous avons également créé une gamme spécifique pour les petits chiens (pesant moins de 10 kg), connus pour avoir facilement des problèmes de plaque dentaire.

Comment Ultima promeut-elle l'adoption responsable ?

Notre but est d’aider les adoptants à bâtir une relation épanouissante avec leur animal de compagnie, mais aussi de les sensibiliser à l’adoption responsable. En 2023, nous avons signé un partenariat avec la SPA, à laquelle nous avons versé 200 000 €, soit l’équivalent de 400 000 repas distribués dans les refuges.

Pour Ultima, ce partenariat est une évidence, car la SPA est un acteur référent, historique et bien implanté sur le territoire français. Il nous permet d’avoir des engagements concrets.

Cette année, notre marque lui versera 225 000 €. En plus des versements financiers, nous lui donnons des équipements, comme des tunnels d’agilité ou encore des arbres à chat, pour permettre aux animaux de se sentir bien et de s’épanouir. Nous allons également développer un kit Ultima à destination des adoptants, avec un livret truffé de conseils pratiques.

Il existe plusieurs termes pour qualifier un humain vis-à-vis de son animal de compagnie : « maître », « propriétaire », « possesseur »… Pourquoi avoir fait le choix d’utiliser l’expression « pet-parent » ? Pour vous, qu’est-ce que la « pet-parentalité » ?

Les animaux ont toujours fait partie de la vie des Hommes, mais leur place au sein des foyers a considérablement évolué ces dernières années. Chez Ultima, nous estimons que les termes tels que « maître » ou « propriétaire » ne reflètent pas pleinement la relation entre une personne et son animal de compagnie.

Les chats et les chiens sont devenus des partenaires de vie précieux. 91 % des pet-parents interrogés dans le cadre d’une étude considèrent leur chat ou leur chien comme un membre à part entière de la famille. Ainsi, l’expression « pet-parentalité » traduit vraiment ce qu’ils vivent avec leur animal, c’est-à-dire une relation heureuse. Ensemble, ils vivent une vie meilleure.

Que démontre la nouvelle étude menée par YouGov pour Ultima ?

Cette nouvelle étude menée par Ultima vient montrer et prouver une fois de plus l’importance de notre animal au sein de notre foyer et la montée en puissance du phénomène de la pet-parentalité en France.

Les animaux de compagnie sont devenus des compagnons de vie précieux. Le chien est progressivement passé, de la niche au canapé, à un membre de la famille à part entière. Il nous rend plus heureux, plus humain, et nous rend la vie meilleure.

Le lien avec son animal se renforce en même temps que le bonheur qu’il nous apporte et reste des plus importants dans l’équilibre de notre foyer. Ce lien est d’autant plus visible et plus fort chez les Français qui ont toujours eu des animaux de compagnie dans leur vie et qui ont pu nouer un lien presque fusionnel en grandissant à leurs côtés. C’est le cas pour 44 %, qui ont noué un lien indéfectible avec eux depuis leur plus tendre enfance et qui ne conçoivent pas leur vie sans un compagnon à 4 pattes.

Le changement de place de notre animal de compagnie dans notre société n’évolue cependant pas aussi vite que celle dans le foyer français. Pour 43 %, la place des chiens et des chats n’est pas encore suffisamment valorisée. Pour 31 % d’entre eux, nos dirigeants politiques ne portent pas assez le sujet de la cause animale et 27 % déplorent qu’il ne soit pas encore possible d’emmener nos animaux partout avec eux (hôtels, bars, restaurants…). 8 % considèrent même qu’il est encore trop tabou, au sein de notre société, d’être proche de son chat ou de son chien.

Quel message Ultima souhaite-t-elle apporter au grand public ?

Le message clé qu’Ultima véhicule toujours et auquel elle croit sincèrement, c’est « partageons une vie meilleure ».

Nous nous engageons depuis une vingtaine d’années pour la bonne nutrition des animaux, mais aussi pour leur bien-être. La SPA est une brique forte dans nos engagements, en particulier dans notre volonté de nous nourrir les uns les autres et de partager une belle vie.