Enfermé pendant des années dans une caisse, ce chien découvre pour la première fois son reflet dans un miroir (vidéo)

L'équipe du Barn Animal Rescue à Newtownards, au Royaume-Uni, a été témoin d'une scène émouvante. L'un de ses protégés, Bobby, a contemplé pour la première fois de sa vie son reflet dans un miroir, après avoir vécu dans des conditions déplorables.

Le chien croisé Springer / Jack Russell Terrier de 8 mois a été libéré de sa prison, grâce aux bénévoles d'un refuge. Le jeune Bobby a vécu un véritable enfer. L'animal a passé la majeure partie de sa vie enfermé dans une petite caisse, avec un collier électrique autour du cou pour l'empêcher d'aboyer.

Aujourd'hui entre de bonnes mains, il se remet de son épreuve et suit des cours de rééducation. Ses bienfaiteurs travaillent actuellement pour l'aider à renforcer ses pattes arrière. Pour cela, le rescapé prend des cours de natation aux côtés de l'équipe de Vet Rehab NI, rapporte Mirror.

Les soigneurs font tout leur possible pour qu'il puisse être prêt à trouver une nouvelle famille pour la vie.

Le chien goûte à de nouvelles expériences

« À cause de son enfermement, il ne pouvait pas se tenir debout correctement, ses pattes arrière sont encore très faibles ; il passait la plupart du temps à ramper sur le ventre ou à traîner ses pattes arrière », a expliqué l'une des volontaires. « Cette vision était déchirante. »

Doux et attentionnés, ses sauveurs espèrent renforcer ses muscles. Ils sont tous les jours aux petits soins avec leur protégé pour lui permettre de recouvrer la santé.

Récemment, ils ont été témoins d'une scène attendrissante lors de sa première séance d'hydrothérapie. La salle contient des miroirs, des objets totalement nouveaux pour Bobby. L'équipe l'a filmé en train de découvrir pour la toute première fois son reflet. Le jeune canidé a semblé très curieux et enjoué ! Il n'a cessé de remuer la queue, de renifler et de regarder sous le miroir.

Cette attitude démontre que Bobby a encore beaucoup à découvrir du monde et de ses surprises. Grâce au soutien et à l'affection qu'il reçoit quotidiennement, il est certain que le chien se trouve enfin sur la voie du bonheur. Il entame un nouveau chapitre important du roman de sa vie...