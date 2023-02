Enchaîné, affamé et maltraité, un Saint Bernard revit grâce à une âme charitable (vidéo)

Dans le cas de Bill, ce n’est pas qu’un sauvetage qui a été réalisé ; on peut parler de renaissance, voire de résurrection. La souffrance de ce chien était telle qu’on avait du mal à croire qu’on avait affaire à Saint-Bernard au moment de sa prise en charge par une association.

Bill est aujourd’hui un chien heureux, confiant, épanoui et se sachant aimé. Son quotidien est à mille lieues de celui qui était le sien jusqu’à son sauvetage en juillet 2019, alors qu’il était négligé et maltraité par ses anciens propriétaires.

Il avait ensuite été adopté par Sarah Dean, alias « @Yourmomisacreep » sur TikTok. Dans une vidéo particulièrement émouvante postée sur le réseau social, la propriétaire de ce Saint-Bernard raconte sa triste histoire qui a, heureusement, pris une tournure plus réjouissante.



Les images sont celles de la rencontre de ces 2 êtres au refuge, peu après l’arrivée du quadrupède. On y voit un chien maigre, fatigué, mais ravi d’avoir été sauvé et d’être entouré de personnes bienveillantes. Malgré tout ce qu’il avait subi, il remuait la queue et ne manifestait aucun ressentiment envers l’humain.

On y apprend que dans son ancienne maison, Bill était gardé enchaîné dehors en permanence, si bien que les chaînes s’étaient enfoncées dans sa peau. Il était couvert de blessures infectées et infestées de parasites. Ses maîtres l’avaient laissé plusieurs jours sans nourriture ni eau.

Un doux géant

Des voisins s’en étaient rendu compte et étaient intervenus pour l’arracher à ce supplice et l’emmener dans un refuge.

« C’était l’amour au premier regard », indique Sarah Dean dans la vidéo. Friand de caresses, adorant les gens et ses congénères, « il est la définition du gentil géant ».

Aujourd’hui, la vie de Bill n’est qu’affection et joie. Une autre séquence partagée peu après la première montre le Saint-Bernard aux côtés de l’autre chien de la famille. Tous 2 se régalent en recevant des friandises à tour de rôle.

Auprès de Bill, qui a retrouvé un poids normal et son beau pelage, le Golden Retriever paraît minuscule, mais tous 2 forment un duo joyeux et soudé.