En voyant un Cocker rapporter une balle à sa maîtresse, un chevreuil curieux veut se joindre au jeu (vidéo)

Voir 2 espèces animales différentes interagir est toujours un moment spécial. Taylee Hudson peut en témoigner. Alors qu’elle était sortie avec Louie, son Cocker, pour jouer un peu à la balle, elle a vu surgir un cervidé curieux qui semblait vouloir participer au jeu. Une rencontre à la fois touchante et surréaliste !

Louie est un adorable Cocker Spaniel au pelage noir qui vit dans le Dakota du Sud (États-Unis) avec sa photographe de maîtresse, Taylee Hudson. Récemment, ce toutou enjoué a fait une bien étrange rencontre alors qu’il s’amusait dehors avec son humaine.

Un nouveau compagnon de jeu

Par cette fraîche journée de novembre, Louie était sorti avec Taylee pour se dégourdir les pattes et jouer à la balle, quand un chevreuil curieux s’est joint à eux.

Dans la vidéo TikTok immortalisant cette étonnante rencontre, on voit que le cervidé est intrigué par le duo.

Dès que Taylee lance la balle à Louie et que le toutou s’élance pour aller la chercher, le chevreuil se met alors subitement à courir à son tour, comme pour participer au jeu.

Imperturbable, le petit Cocker rapporte tranquillement la balle à sa maîtresse, poursuivi par le cervidé. Il ne semble pas du tout gêné de partager cette séance de jeu avec ce nouveau compagnon. Le chevreuil, de son côté, semble s'amuser, même si aucune expression faciale ne peut le confirmer.

Le début d’un jeu ou d’un combat ?

Relayée par PetHelpful, la vidéo de cette insolite séance de récupération de balle a été visionnée plus de 500 000 fois en quelques jours. La plupart des internautes ont été attendris par cette scène surprenante et aussi très impressionnés par le self control de Louie.

Parmi les centaines de commentaires laissés sous la publication de Taylee, on peut ainsi lire : « J'adore que ton chien ne semble pas dérangé par lui. C'est tellement mignon. Mes chiens deviendraient fous. »

D’autres commentateurs ont suggéré que le cervidé ne voulait pas jouer, mais plutôt se battre. « Il veut se battre ! C'est un animal sauvage en automne ! Je suis content que ton chiot n'ait pas été blessé, mais plus de risques ! », a notamment déclaré un internaute.

D’autres encore ont assuré que les cervidés étaient joueurs. « Les cerfs font ça. Nous avons eu une maman cerf qui est venue chez nous pendant plus de 10 ans. […] Ils sont joueurs », a assuré une personne.

Difficile de déterminer les intentions exactes de ce cervidé. Une chose est sûre, Louie et sa maîtresse ont eu une séance de jeu mémorable ce jour-là !