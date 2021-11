En suivant des alpinistes, ce chien perdu à plus de 5 000 mètres d'altitude chemine vers une vie meilleure

En gravissant le plus haut sommet du Mexique, un groupe de randonneurs a changé pour toujours la vie d'un chien errant. Que serait-il devenu s'il n'avait pas été sauvé ?

Ceci est l'histoire incroyable de Canelo. Le chien était coincé sur le Pico de Orizaba, un volcan d'environ 5 700 mètres d'altitude situé entre Veracruz et Puebla. La vie du vagabond à 4 pattes était en danger dans cette région isolée et particulièrement escarpée.

Mais au cours du mois d'octobre 2021, le canidé a croisé la route de randonneurs, qu'il a suivis sur le sentier. Certains lui ont même offert de quoi s'alimenter, rapporte Daily Mail.

Toutefois, lors de la descente, Canelo est resté en arrière, bravant la neige et les températures glaciales. Personne ne l'a revu.

Une opération de sauvetage qui a suscité un certain engouement

Une opération de sauvetage a été lancée à la suite de la publication des clichés du chien errant sur les réseaux sociaux. 2 personnes travaillant dans un refuge local pour animaux ont sillonné les routes à bord de leur véhicule, dans l'espoir de le récupérer vivant. Hélas, le quadrupède n'a pas repointé le bout de son museau...

Face à cet échec, le duo a demandé de l'aide à Layo Aguilar, un randonneur expérimenté. Ce dernier a réussi à réunir 30 autres alpinistes, dont certains étaient encore étudiants. Ils ont tous été déterminés à sauver le chien.

Heureusement, lors de l'ascension du volcan, les secouristes ont rencontré Canelo !

Canelo est sauvé !

Le chien, sous-alimenté, s'est naturellement approché de l'équipe de randonneurs, qui l'a nourri. Layo Aguilar l'a installé dans un grand sac à dos, qu'il a porté sur le chemin du retour en se relayant avec 2 autres camarades.

Une fois le voyage achevé, Layo l'a directement conduit à son domicile, où ses 2 chiens l'ont accueilli. Ne pouvant s'occuper de lui, il a confié Canelo à l'une des bénévoles du refuge local. « Je me suis senti très mal quand je lui ai dit au revoir, il semblait triste et en colère, mais c’était pour son bien. Je ne pouvais pas et ne devais pas le garder », a-t-il déclaré.

Le rescapé a reçu de nombreux soins et sera proposé à l'adoption. L'animal ayant fait les gros titres de la presse locale, il ne devrait pas attendre longtemps avant de trouver sa nouvelle famille pour toujours.

Les jours de frissons et de solitude passés dans la montagne ne constituent plus qu'un mauvais souvenir. Canelo est prêt à cheminer vers sa nouvelle vie.