En revenant du jardin, son Chow Chow ramène un compagnon inattendu ! (Vidéo)

Il arrive qu'en revenant d'un petit tour à l'extérieur, des brindilles et autres éléments s'accrochent aux poils des chiens. Un Chow Chow, répondant au nom de Duke, a ramené tout autre chose !

Une vidéo publiée sur le compte TikTok @dukeofhawthorn et relayée par le magazine People est devenue virale. Et vous allez très vite comprendre pourquoi.

« Je viens d'appeler mon chien à l'intérieur pour la nuit, et il y a quelque chose de sombre attaché à sa poitrine », a expliqué la propriétaire du Chow Chow en question à ses abonnés. Pendant que la jeune femme continue de filmer, elle demande à son compagnon à 4 pattes de s'approcher, afin de montrer aux internautes son nouvel ami.

« Il y a juste un opossum suspendu à sa poitrine », a poursuivi l'auteure du clip.

L'animal est reparti dans la nature

Au cours de sa sortie dans le jardin, Duke a donc fait la connaissance d'un adorable marsupial, qui a décidé de s'accrocher à lui. Après tout, comment résister à cette fourrure aussi douce et chaude ?

La propriétaire du chien a récupéré de manière délicate la petite créature et l'a saluée. Bien sûr, après cette rencontre inattendue, elle a relâché l'animal sauvage dans la nature. Elle a également insisté sur le fait que le Chow Chow « ne l'avait pas mordu » et qu'il s'était simplement montré très curieux. « C'est un gentil chien qui vit avec des chats », a précisé l'auteure de la vidéo. Cette dernière a été vue plus de 895 000 fois et a reçu 172 000 mentions « j'aime » à ce jour. Une petite anecdote insolite qui fait sourire !

En 2019, Woopets avait relayé l'histoire incroyable d'une femelle Beagle et d'un opossum devenus inséparables. La chienne, brisée par la mort de ses petits, a endossé le rôle de maman de substitution pour le marsupial qui, visiblement, avait été abandonné et livré à lui-même.