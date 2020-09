En larmes devant un chien errant frigorifié dans une gare de bus, ce jeune homme décide de lui offrir la chaleur de son maillot ! (Vidéo)

Lors d’une froide journée au Brésil, un usager du métro a remarqué un chien errant qui grelottait dans la station. Sans hésiter, l’homme a ôté son t-shirt pour recouvrir l’animal transi de froid. Une scène qui a fait le tour des réseaux sociaux.

Le samedi 22 août dernier, le thermomètre affichait entre 8 et 11°C à São Paulo au Brésil. C’était la température la plus basse enregistrée dans la métropole en 2020. Ce jour-là, Fernando Gabriel, 30 ans, et son frère Felipe Paulino, 33 ans, venaient de Guarujá, ville côtière, et s’apprêtaient à prendre le métro à la station Jabaquara, quand ils ont remarqué un chien errant qui avait très froid.

Le pauvre quadrupède était couché au pied des guichets de la station et n’arrêtait pas de trembler. Fernando Gabriel a été le premier à acheter son ticket, puis a attendu que son frère en fasse de même, mais celui-ci avait d’autres priorités. Alors que son cadet le filmait, Felipe Paulino a retiré son sweatshirt, puis son t-shirt pour poser ce dernier sur le chien et ainsi lui tenir chaud, rapporte G1-Globo. C’était d’ailleurs son t-shirt préféré, mais rien n’avait plus de valeur à ses yeux que le bien-être de cet animal démuni.

« C’était quelque chose de simple. Je n’imaginais pas de telles répercussions. Ca n’a rien coûté. J’ai un chien et mon frère en a un aussi. Nous avons grandi avec des animaux de compagnie », a confié Fernando Gabriel à propos de cette scène qu’il a immortalisée.

A lire aussi : Perdu dans un camping, un chat retrouve sa famille 12 années plus tard !

Pour sa part, Felipe Paulino a déclaré que c’était quelque chose de naturel : « Il faisait très froid, je me suis baissé et j’ai commencé à le caresser. Les gens regardaient et ne faisaient rien. L’un d’eux m’a même traité de fou ». Pour les 2 jeunes hommes, ce geste n’avait rien d’extraordinaire, eux dont les parents ont toujours aidé les animaux abandonnés. « S'il avait été ici à Guarujá, je l'aurais emmené chez un vétérinaire et essayé de trouver une famille aimante », a-t-il poursuivi.

Des petites attentions simples comme celle-ci peuvent contribuer « à rendre le monde bien meilleur », d’après Felipe Paulino, qui dit avoir « reçu de nombreux messages positifs » après la publication de la vidéo.