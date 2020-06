En deuil, ce chien ne parvient pas à faire ses adieux à son maître qu'il poursuit jusqu'au bout !

© Capture d'écran YouTube

Au Brésil, un chien a été filmé pendant qu’il courait derrière le véhicule qui transportait le corps de son défunt maître. En fait, l’autre canidé élevé par la victime poursuivait aussi la camionnette. Une scène qui en dit long sur la loyauté et l’attachement de nos amis à 4 pattes.

Dans l’Etat brésilien du Paraná, situé dans le sud du pays, un homme avait été tué non loin de chez lui par un ou plusieurs individus. Une journée entière s’est écoulée entre le meurtre et sa découverte. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a trouvé les 2 chiens de la victime montant la garde près de son corps sans vie. Malgré la fatigue et l’incompréhension, les quadrupèdes ne voulaient pas s’éloigner de leur maître décédé, comme le raconte The Dodo.

Le corps a ensuite été chargé dans un véhicule de la police judiciaire pour le transporter à la morgue. Les chiens se sont alors mis à courir derrière la camionnette. Ils l’ont fait sur plus d’une quinzaine de kilomètres, jusqu’à l’épuisement. La scène a été filmée par un reporter local, Carlos dos Anjos.

Ce dernier explique que les 2 chiens, qui couraient et aboyaient, « ont suivi [le véhicule] quasiment jusqu’à la sortie de la ville. Le plus grand était devant notre voiture, suivant celle de la police judiciaire, et le plus petit était derrière nous. »

Carlos dos Anjos est revenu plus tard les retrouver et s’enquérir de leur état. Il a été tellement ému par leur attitude qu’il a décidé d’adopter l’un d’eux. L’un des voisins de la victime a, quant à lui, accepté de s’occuper de l’autre animal.