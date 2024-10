En consultant les annonces d’un refuge, ils découvrent un Husky ressemblant trait pour trait leur chien, disparu 6 mois plus tôt

Pendant de longues semaines, un couple s'est mis à la recherche de son chien qui est parvenu à fuguer du domicile familial. Le Husky n'a donné aucun signe de vie durant les mois qui ont suivi et ses propriétaires ont imaginé le pire. En réalité, l'animal disparu était tombé entre de bonnes mains, et attendait patiemment que l'on vienne le chercher dans un refuge.

Pendant plus de 6 mois, Joe et Shannon Guy se sont faits à l'idée qu'ils ne reverraient peut-être jamais leur compagnon à 4 pattes, Scooby. Lequel s’est volatilisé au mois de février dernier pour ne plus jamais rentrer par la suite. Mais le 22 septembre dernier, soit le jour de l'anniversaire de Shannon, les amis ont pu être réunis par la force du hasard.

Scooby s’est enfui du domicile de ses propriétaires, situé à Londres (Angleterre), le 3 février dernier. Quelques jours plus tard, un bon samaritain l’a conduit au refuge local Animal Rescue Charity de Farnham Road, où le Husky de 2 ans a été pris en charge. Une bonne nouvelle donc pour le chien perdu, jusqu'à ce que ses sauveteurs comprennent que les coordonnées renseignées sur sa puce électronique n'étaient pas à jour.

Animal Rescue Charity / Facebook

Il a été placé à l’adoption

En effet, le numéro de téléphone indiqué renvoyait à l'éleveur de Scooby. Lequel ne disposait pas des informations nécessaires pour contacter ses propriétaires actuels. Et puisque ceux-ci ne l'ont pas réclamé auprès de l'association après 7 jours d'hébergement, car ils n'étaient évidemment pas au courant de sa présence, le chien a été placé à l'adoption.

Par chance pour Joe et Shannon, Scooby ne fait pas partie des chiens qui partent le plus vite au refuge. Il appartient à une race particulière et de grande taille, ce qui peut rebuter les adoptants. Le canidé est donc resté au refuge jusqu'en septembre, quand ses maîtres ont fait une incroyable découverte.

Des retrouvailles chaleureuses

En scrutant des sites de refuge pour animaux, ils sont tombés sur la photo de Scooby et étaient persuadés qu'il s'agissait de leur chien disparu. Ils ont immédiatement pris contact avec l’association, qui a organisé une première rencontre dès le 18 septembre, rapportait Bishop's Stortford Independent. Les époux se sont donc rendus sur place et quand le Husky les a vus, il n'a pas pu contenir sa joie : « Ils étaient tous les 2 en larmes et Scooby était hors de lui » témoignait Imogen Carter, membre du refuge.

© Vikki Lince

Pour des raisons administratives, le couple n'a pas pu récupérer son chien le jour même, mais est officiellement venu le chercher le dimanche suivant. Le retour du toutou à la maison était inespéré : « Ils pensaient qu'il était décédé et qu'ils ne le retrouveraient jamais ». Heureusement, ce scénario macabre a laissé place à d'émouvantes retrouvailles.

© Vikki Lince