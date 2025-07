En apprenant qu'un chien allait être euthanasié le jour même, une femme fait 10 heures de route

Brielle a eu un véritable électrochoc lorsqu'elle a découvert le minois de Cebu sur les réseaux sociaux. Il était indiqué qu'il ne restait plus qu'un jour sur terre au canidé, car il allait être euthanasié. Ne pouvant se résoudre à le laisser, et sachant que personne ne volerait à son secours, elle n'a pas hésité à sauter dans sa voiture malgré la distance qui la séparait de lui.

Brielle Glumac, une Américaine de 29 ans, a un cœur immense. Son amour pour les animaux et sa bienveillance sont tels qu'elle a conduit pendant 10 heures en une journée pour sauver un chien qu’elle ne connaissait pas. L’animal en question, un Pitbull nommé Cebu, était sur la sellette et vivait sa dernière journée sur terre.

Il séjournait depuis le mois d'avril dans un refuge surpeuplé d’Atlanta, rapportait Newsweek. L'établissement pratique l'euthanasie pour désengorger ses locaux. Cebu faisant partie des résidents les plus anciens, sa fin de vie avait été programmée pour la mi-juillet.

Un ange tombé du ciel

Le refuge du quadrupède avait toutefois lancé un dernier appel à l'aide pour quiconque pourrait offrir une seconde chance au chien. Un porte-parole a publié une vidéo de la boule de poil sur TikTok, indiquant qu'il s'agissait de ses derniers instants et qu’il serait amené le soir même si personne ne le secourait.

En voyant cela, Brielle est restée sans voix. Elle ne connaissait pas Cebu, mais elle ne pouvait s'imaginer que ce jour-là soit son dernier. Elle a contacté sa sœur, qui tient un refuge en Caroline du Nord, afin de lui demander si une place était disponible pour le condamné. Effectivement, ce dernier pouvait être pris en charge, alors Brielle n'a pas perdu de temps et a conduit vers Atlanta.

Les minutes étaient comptées, car il fallait le récupérer avant 19 heures. Comme la bienfaitrice était trop loin, elle a missionné une amie pour le récupérer avant qu'il ne soit trop tard et a rejoint celle-ci sur la route. Au total, Brielle a roulé une dizaine d'heures pour sauver la vie de Cebu. Lequel a immédiatement montré sa gratitude envers sa sauveteuse « Il était super gentil et le plus heureux des garçons dès que je l'ai récupéré », témoignait cette dernière.

Aujourd'hui, le toutou n'a plus à craindre pour sa vie. Il est en sécurité dans une famille d'accueil en Pennsylvanie et attend patiemment de trouver sa famille pour toujours. Il doit sa survie au dévouement de Brielle qui, peu importe les contraintes, ne lui a pas tourné le dos.