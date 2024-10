En apparaissant avec son chien lors d’une conférence de presse, un célèbre footballeur joue un rôle déterminant dans une campagne en faveur des animaux de refuge (vidéo)

« Los pericos no abandonan » : un projet qui a du cœur

La campagne « Los pericos no abandonan » (signifiant "Les perruches n’abandonnent jamais") a été lancée le 14 octobre 2024 à l’initiative du club RCD Espanyol, équipe barcelonaise de football. Dès le départ, son but était de mettre en avant, par le biais des joueurs, la cause animale et de la défendre.

La première action marquante de la campagne a eu lieu en octobre 2023, indiquait beIN sports. L’équipe était entrée sur le terrain lors d’un match, accompagnée de plusieurs chiens de refuges. Les joueurs avaient collaboré avec les structures Life 4 Pitbulls, El Club de Kat, ou encore ProGolden Barcelona.

L’objectif du club : sensibiliser le grand public à la cause de ces chiens abandonnés, a été rapidement atteint. Les joueurs ont offert une visibilité importante à une situation particulièrement présente en Espagne, pays où des milliers de canidés sont abandonnés tous les ans.

Un engagement derrière les caméras

Les fans ont rapidement pu constater que les répercussions dans le domaine animal ont été nombreuses à la suite de l’apparition des joueurs lors du match. Dans les jours suivants, les refuges ont reçu de nombreux dons : nourriture, couvertures, jouets, qui allaient apporter du réconfort aux toutous dans l’attente d’une famille.

Un joueur a particulièrement retenu l’attention du public. En effet, depuis 2023 et jusqu’à récemment, Pol Lozano n’a jamais cessé de partager son quotidien, et plus récemment l'adoption de son chien, Mango.

« Cela fait partie des meilleures choses qui me soient arrivées »

Dernièrement, Pol Lozano est apparu en conférence de presse avec à ses côtés sa chien Mango. Il est revenu sur l’adoption de son compagnon adoré et affirmait : « Mango a cinq mois, nous l’avons adopté alors qu’il n’était encore qu’un bébé d’à peine un mois. Nous l’avons trouvé abandonné dans une benne à ordures avec ses frères et sœurs. Mon meilleur ami a gardé un de ses frères ».

Depuis toujours, le footballeur a à cœur de donner une visibilité à ceux qui n’ont pas connu la chance de naître dans un milieu bienveillant. En utilisant sa position de sportif connu et reconnu, aux côtés de ses coéquipiers, il souhaite donner l’exemple, inciter à se tourner vers les refuges et continuer de faire vivre cette belle cause.