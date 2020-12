Émue par le sort de ce Pitbull enfermé depuis deux années dans un refuge, elle décide d'emménager dans sa cage pour l'aider à être adopté !

Cela faisait près de 2 ans qu’un chien appelé Drools attendait sa chance dans un refuge du Colorado. Pour augmenter ses chances d’être adopté, une femme a eu l’idée d’emménager dans son box. Sa stratégie a fonctionné.

Drools a tout pour lui. Ce chien de 4 ans est un concentré de tendresse, adorable aussi bien avec les enfants que les adultes. Pourtant, il a passé près de 2 ans dans un refuge sans que personne n’ait eu envie de l’adopter. Peut-être parce qu’il est à moitié Pitbull (croisé Boxer), les chiens de cette race ayant souvent plus de difficultés que d’autres à trouver des familles.

Durant son long séjour au Conour Animal Shelter de l’association URGAS (Upper Rio Grande Animal Society), situé à Monte Vista dans le Sud du Colorado, il ne s’est fait que des amis parmi les bénévoles.

Une femme a pris connaissance de sa situation et a décidé d’agir pour l’aider à avoir un peu plus de visibilité. Kacey Widetich, fondatrice de l’organisation Relay for Rescue, a eu une idée : elle allait passer ses nuits dans le box de Drools, aux côtés du canidé.

Elle s’est donc installée au refuge et passé le plus clair de son temps avec le croisé Pitbull / Boxer, tout en postant régulièrement des photos et vidéos d’eux sur les réseaux sociaux. Des publications qui ont rencontré un grand succès, les internautes ayant pu avoir à quel point ce chien est doux.

Après 12 nuits passées par Kacey Widetich au Conour Animal Shelter, une famille a enfin été trouvée pour le brave quadrupède, comme le rapporte CBS Denver. Un homme est, en effet, venu tout droit de Boulder, à 400 km de là, pour l’adopter.

Fière de la réussite de son inititative, Kacey Widetich la décrit comme « l’expérience de sa vie ». Elle en est d’autant plus heureuse que, outre Drools, elle a permis à 3 autres chiens d’être adoptés.