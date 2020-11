Émue par le sort d'un chien errant vivant sur une pile de carton depuis 6 ans, elle stoppe ses vacances pour lui venir en aide !

En voyant une chienne errante et malade endormie sur un tas de cartons, une touriste avait tout de suite décidé de lui venir en aide. Une association a été prévenue de la situation et a pris l’animal en charge. Grâce à la vacancière, aux bénévoles et aux vétérinaires, elle a pu avoir droit à un nouveau départ dans la vie.

Durant l’été 2019, une femme s’était rendue en Roumanie pour y passer ses vacances. Sensible à la cause animale et à la protection des chiens en particulier, elle ne pouvait pas rester les bras croisés quand elle a vu une chienne en difficulté.

Cette dernière était, en effet, couchée sur une pile de cartons, au pied d’une vieille maison. Elle semblait très mal en point. La touriste a aussitôt contacté une association locale, appelée Howl of a Dog, comme le raconte Animal Channel. En attendant leur arrivée, la vacancière a mené sa petite enquête de voisinage.

En se renseignant auprès des commerçants du coin, elle a ainsi appris que la chienne errait dans le secteur depuis des années. Elle recevait de temps en temps de quoi manger de la part d’âmes charitables, mais le reste du temps, elle devait se débrouiller toute seule pour survivre.

Les bénévoles sont arrivés sur les lieux et ont emmené la chienne, qu’ils choisi d’appeler Helen, à leur refuge. Là, elle a été vue par un vétérinaire, qui a estimé que sa vie d’errance durait depuis 6 ans environ. Le spécialiste a également découvert qu’elle souffrait de l’anaplasmose, une maladie grave, voire mortelle, transmise par les tiques.

Heureusement, les traitements administrés à Helen par la suite ont eu l’effet escompté. Son état de santé s’est amélioré, et il était temps pour elle d’être proposée à l’adoption.

Peu après, une famille a pu être trouvée et la chienne a découvert son nouveau foyer, où elle vit heureuse et entourée d’amour depuis.

