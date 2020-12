Ému par la perte de son chien, un jeune homme fond en larmes quand ses parents lui ramènent son chien à la sortie de l'école

Une relation très spéciale liait un lycéen appelé Carter à son chien Piper. La disparition de ce dernier avait fortement affecté l’adolescent. Alors, quand le Carlin a été retrouvé et que sa mère lui a fait la surprise en l’amenant à sa sortie d’école, le garçon a laissé exploser sa joie.

Piper, un Carlin qui a aujourd’hui 3 ans, adore tous les membres de sa famille et le sentiment est réciproque. Toutefois, c’est à l’un d’eux en particulier qu’il est le plus attaché : le fils, Carter Licata.

Tout allait pour le mieux jusqu’à cette triste journée de novembre 2019, à l’approche de Thanksgiving et à un mois de Noël. Les Licata avaient laissé sortir Piper et leur autre chien devant la maison pour qu’ils se dégourdissent les pattes et fassent leurs besoins. Quand la mère, April, est sortie les chercher, Piper n’était plus là, raconte The Dodo.

La famille l’avait cherché partout dans le quartier et autour. Elle avait posté des avis de recherche sur les réseaux sociaux et s’était renseignée auprès du voisinage, mais sans résultat. Les Licata pensaient ne plus jamais revoir leur chien.

Les enfants n’avaient pas le cœur à participer aux décorations de Noël. Tout ce qu’ils voulaient, c’était retrouver Piper. Carter, lui, était inconsolable.

Heureusement, le cauchemar allait prendre fin. Quelques semaines plus tard, April Licata a reçu un message de la part du refuge du comté de Genesee, situé à Batavia dans l’Etat de New York. Une personne qui n’avait pas dévoilé son identité venait d’y déposer un chien dont la description correspondait à celle de Piper.

Vérification faite, il s’agissait bien du chien des Licata. April et son mari sont allés le chercher et l’ont ramené à la maison, sans en dire un mot à Carter, qui était au lycée. Sa mère l’a attendu à la sortie, avec Piper installé sur le siège passager.

Quand Carter s’est approché de la camionnette et reconnu la silhouette de son ami, il n’a pas pu retenir ses larmes. Piper ne cachait pas sa joie non plus ; il remuait la queue et était tout excité. Des retrouvailles pleines d’émotion, filmées par April. Elle en a posté la vidéo sur Facebook, la voici :

