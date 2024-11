Emmanuel Macron présente officiellement ses chiens Jeanne et Jules, offerts par le président kazakh et qui formeraient "un bon trio avec Némo"

Jeanne et Jules. Tels sont les noms des Lévriers que le président kazakh avait offerts à Emmanuel Macron en novembre 2023 lors de la visite de ce dernier à Astana. Mardi, le chef d’Etat français les a officiellement présentés via une vidéo TikTok.

Depuis un an, Némo n’est plus le seul résident canin de l’Elysée. Le croisé Labrador Retriever à la robe noire adopté à la SPA par Brigitte et Emmanuel Macron cohabite désormais avec ses congénères Jeanne et Jules, 2 chiens que le président français s’était vu offrir par son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokaïev pour symboliser « une amitié chaleureuse » entre les 2 pays. Ces mots sont ceux qu’a employés Erzhan Kazykhan, assistant du Président de la République du Kazakhstan pour les Affaires étrangères, sur son compte X où il postait hier une vidéo montrant les 2 chefs d’Etats caresser le couple de Tazis.

Symbols of warm friendship, tazy dogs Jules and Jeanne from Kazakhstan, gifted by President @TokayevKZ to President @EmmanuelMacron in Astana last year, have settled well at the Élysée Palace. ???????????????? pic.twitter.com/r5oA1K3U9o — Erzhan Kazykhan (@ErzhanKazykhan) November 5, 2024

Des Lévriers Afghans qui sont également les vedettes d’une séquence mise en ligne mardi par le compte TikTok d’Emmanuel Macron en guise de présentation officielle. « Je vous présente Jeanne et Jules, deux lévriers tazi offerts il y a un an par le Président Tokaïev lors de ma visite d’État au Kazakhstan », peut-on ainsi lire en légende de la publication relayée par BFMTV. On y apprend également qu’ils forment « un bon trio avec Némo ».

Là encore, Jeanne et Jules ont eu droit à quelques câlins, mais aussi à des friandises de la part de leur maître pendant la petite promenade.

@emmanuelmacron Je vous présente Jeanne et Jules, deux lévriers tazi offerts il y a un an par le Président Tokaïev lors de ma visite d’État au Kazakhstan. Un bon trio avec Némo ! ? ASTROBOY - ????? & Joyful

Une joyeuse parenthèse canine

12 mois après s’être rencontrés à Astana, la capitale du Kazakhstan, Emmanuel Macron et Kassym-Jomart Tokaïev se sont donc retrouvés à Paris pour évoquer plusieurs questions importantes, dont évidemment la guerre en Ukraine et le conflit arméno-azerbaïdjanais.

La présence de Jeanne et Jules constituait ainsi une joyeuse parenthèse dans un contexte géopolitique actuel qui l’est nettement moins.



@emmanuelmacron / TikTok

A lire aussi : La réaction déchirante d'une chienne de refuge voyant d'autres pensionnaires rejoindre leurs adoptants et rêvant de connaître le même sort (vidéo)

En parlant de Némo, rappelons qu’il avait participé à la campagne de mobilisation contre l’abandon des animaux à l’occasion de la Journée internationale contre l’abandon des animaux le 27 juin 2020. « Vous aussi, mobilisez-vous contre l’abandon de nos animaux de compagnie et adoptez », déclarait alors Emmanuel Macron sur ses différents comptes de réseaux sociaux, où il apparaissait aux côtés de son fidèle compagnon à 4 pattes.