Émaciée, courbée et affamée après avoir vécu dans une cage, cette chienne abandonnée se métamorphose entre les mains de ses bienfaiteurs

Les ex-propriétaires de Hope lui ont pris sa liberté, mais ne lui ont certainement pas enlevé sa grande bonté. Malgré l’extrême négligence qu’elle a subie, la boule de poils a offert sa confiance à ses sauveteurs et s’est battue pour sa vie. Elle est aujourd’hui méconnaissable.

Les membres du Kreitzer’s Critter Corral Puppy, refuge basé en Caroline du Nord (États-Unis), ont eu le cœur brisé en rencontrant Hope pour la première fois. La pauvre vivait depuis des mois dans une cage et s’est débrouillée pour survivre. Maintenant comblée d’amour et d’attention, elle est une tout autre chienne.

Cindy Simmons, coordinatrice de l’organisme, est persuadée qu’elle est restée enfermée une grande partie de sa vie : « Elle était clairement gardée comme ça depuis un certain temps » affirmait-elle, relayée par The Dodo.

Un état désolant

Effectivement, son dos était courbé comme si elle n’avait vécu que dans des espaces très étroits. On pouvait voir son squelette à travers son pelage brun et blanc. Elle était aussi gravement déshydratée.

Après l’avoir malmenée pendant des mois, ses maîtres l’ont abandonnée à proximité d’un complexe d’appartements. Heureusement, une âme charitable a fini par remarquer sa cage et a contacté les sauveteurs. Lesquels l’ont prise en charge et lui ont fourni les premiers soins.

« Vous êtes tellement fiers d’avoir pu jouer un petit rôle positif »

Malgré son état catastrophique, Hope était douce et amicale. Comme si elle savait qu’elle était à présent hors de danger, elle a fait preuve d’une immense résilience. Ses bienfaiteurs lui ont fait suivre une alimentation spécifique et divers traitements pour la remettre sur pattes.

Leur bienveillance couplée à la combativité du toutou ont porté leurs fruits. Hope s’est progressivement transformée sous leurs yeux admiratifs : « C'était comme regarder un véritable miracle prendre vie juste en face de vous » témoignait Cindy Simmons. Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Hope a été rapidement adoptée après avoir repris des forces. Sa vie n’est plus qu’amour et bonheur désormais.