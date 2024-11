Elle se rend au refuge local pour passer le temps et tombe des nues en y trouvant un chien ressemblant au sien qui avait disparu un an plus tôt

En visitant le refuge pour animaux de sa ville, une mère de famille était loin de s’attendre à y retrouver une vieille connaissance. Cette dernière n’était autre que son chien, qu’elle cherchait désespérément depuis plus d’un an.

Jade, mère de famille habitant le comté d’Union en Caroline du Nord (Etats-Unis), était restée sans nouvelles de son chien Smokey pendant plus d’une année. Les circonstances de la disparition de ce Berger Allemand n’ont pas été précisées par WSPA, média qui relaie cette incroyable histoire de retrouvailles.

D’après les services animaliers du comté d’Union (Union County Animal Services), qui relèvent du bureau du shérif local, Jade était en avance sur l’heure de sortie d’école de ses enfants. Elle en avait profité pour se rendre au refuge pour animaux afin de rencontrer les pensionnaires qui étaient proposés à l’adoption.

Alors qu’elle passait devant les boxes, un chien à l’apparence familière a tout de suite attiré son attention. Ce Berger Allemand, que le personnel de la structure d’accueil appelait Shiloh, ressemblait à Smokey comme 2 gouttes d’eau.

Jade s’est approchée de lui et son cœur s’est mis à battre la chamade. Le canidé qu’elle avait sous les yeux était son ami à 4 pattes disparu. Elle en était certaine. A la fois surprise et émue, elle a montré des photos de son chien à l’équipe du refuge pour lui prouver qu’elle en était la maîtresse.

« Ravis d'avoir contribué à les réunir »

Peu après, Jade et Smokey étaient à nouveau ensemble, plus d’un an après avoir été séparés. Les retrouvailles ont été extrêmement joyeuses.



Union County Animal Services, NC / Facebook

« Nous ne pourrions pas être plus heureux pour Jade et Smokey et nous sommes ravis d'avoir contribué à les réunir », peut-on lire sur la page Facebook des Union County Animal Services, qui précisent, par ailleurs, que la puce d’identification du chien a été mise à jour.

On imagine aussi la joie ressentie par les enfants de Jade au sortir de l’école en retrouvant leur ami de toujours. Smokey est de retour à la maison, auprès des siens, qui s’assureront certainement de prévenir toute nouvelle fugue.