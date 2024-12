Elle perd subitement sa chienne qui était « comme son enfant » et lui dédie un espace commémoratif à la maison

Le 8 novembre est à marquer d’une pierre noire pour Courtney Pedrick. Sa chienne, Bella, avait été admise aux urgences vétérinaires après avoir souffert de convulsions durant la nuit. En discutant avec les soigneurs au cours de la journée, la propriétaire de la femelle Boxer a pu laisser place à l’optimisme.

« Ses analyses de laboratoire étaient normales, confie-t-elle à nos confrères de Newsweek, ils l’ont surveillée toute la journée […]. Ils ont dit qu’elle n’avait même pas eu d’autre crise, alors j’ai pu aller la chercher. » Mais ce jour-là, Courtney est revenue sans sa fidèle amie à fourrure.

© Courtney Pedrick / Newsweek

« J’avais pleuré toute la journée en espérant qu’elle aille bien »

Courtney était pleine de bonheur en sachant qu’elle pouvait récupérer sa chienne. Toutefois, une part d’elle-même restait inquiète. « Je savais qu’elle était âgée et j’étais ravie qu’elle aille bien, mais une partie de moi avait le sentiment qu’elle n’était pas en sécurité à cause de son âge, indique-t-elle, j’avais pleuré toute la journée en espérant qu’elle aille bien. »

Lorsqu’elle est arrivée, tout semblait normal. Courtney a payé la facture vétérinaire, pris l’ordonnance pour Bella et a attendu que le personnel la ramène auprès d’elle. « C’est à ce moment-là qu’ils m’ont dit de venir à l’arrière, car elle avait une convulsion », déclare la propriétaire de l’animal.

Malheureusement, la boule de poils n’a pas survécu à cette nouvelle crise. Bella a rejoint le pont de l’arc-en-ciel le 8 novembre, 3 jours avant son 13e anniversaire. « Je suis vraiment triste et elle me manque tellement, souligne Courtney, elle était comme mon enfant, honnêtement c’est la perte la plus difficile que j’ai jamais eue. »

© Courtney Pedrick / Newsweek

Un espace commémoratif pour Bella

Le voyage de retour a été très difficile pour la maîtresse endeuillée. « J’ai pleuré tout le long du chemin, je conduisais et je pensais que j’allais devoir m’arrêter, se souvient Courtney, je me sentais tellement vide. Je me sens toujours vide. Je veux juste qu’elle soit là. »

En partageant son histoire sur TikTok, Courtney a reçu de nombreux messages de soutien et a découvert des témoignages similaires. « La même chose est arrivée à mon chien, écrit une internaute, l’opération s’est bien passée et ils m’ont dit de venir le chercher. J’étais en chemin, il a eu une crise cardiaque et ne s’est jamais réveillé. Il était encore chaud quand je l’ai tenu dans mes bras. »

« C’est déchirant de lire tous les commentaires, mais cela me fait plaisir de voir que tant de personnes se soutiennent et font preuve d’empathie les unes envers les autres, conclut Courtney, les réseaux sociaux sont des outils puissants qui rassemblent les gens. »

Après la mort de sa fidèle compagne à 4 pattes, Courtney a créé un petit espace commémoratif chez elle avec ses gamelles, ses cendres, son collier, l’empreinte de sa patte et une fleur. Avec le temps, elle espère que la douleur s’estompera. Pour l’instant, elle se concentre sur les bons souvenirs de Bella.