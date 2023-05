Elan de solidarité pour offrir un chenil de retraite à Ivan, Malinois gendarme aux 800 interventions réussies

8 années de bons et loyaux services et 800 interventions… C’est une brillante carrière qui avait pris fin en septembre 2022 pour Ivan, chien des forces de l’ordre. Ce Berger Belge Malinois servait aux côtés des gendarmes ligériens depuis l’âge d’un an et s’était illustré tant en pistage qu’en défense, ses 2 spécialités d’après L’Eclaireur de Châteaubriant.

Au sein de la compagnie de gendarmerie de Châteaubriant (44) et du PSIG (Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie), le quadrupède faisait montre de compétences hors normes et d’une détermination sans faille aux côtés de son maître-chien Gérald Destierdt.



Ce dernier avait tout de suite compris qu’il était en présence d’un canidé d’exception en le prenant en main. Auparavant, Ivan vivait chez un particulier belge et avait appris ses ordres de base en néerlandais. Son binôme avait dû s’adapter.

Le travail abattu par Gérald Destierdt et la formation suivie par Ivan au CNICG (Centre National d'Instruction Cynophile de la Gendarmerie) de Gramat (46) avaient fait le reste.

A mesure que l’heure de la retraite approchait pour Ivan, son maître-chien réfléchissait à l’avenir du Malinois. Gérald Destierdt, qui avait déjà gardé des chiens gendarmes par le passé, ne pouvait malheureusement pas en faire de même pour lui, en raison de son « caractère exclusif et dominant ». Le risque qu’un accident survienne avec ses filles, notamment, serait trop élevé. Ivan ne pouvait pas être adopté par une autre famille non plus pour le même motif.

En l’absence d’alternative, et c’est extrêmement triste de le dire, le valeureux chien risquait l’euthanasie. Chose évidemment impensable pour celui qui l’avait vu progresser à pas de géants et s’épanouir au travail durant toutes ces années.

Une association à la rescousse

Une solution a, fort heureusement, fini par être trouvée. Elle a consisté consacrer à Ivan un espace dans une cour extérieure de la gendarmerie de Châteaubriant. Un projet auquel Gilles Maurer, chef d’escadron de la compagnie, a donné son feu vert.

Gérald Destierdt a fait faire le devis et financé une partie de l’installation du chenil. Il a été épaulé par l’association « Les Amis de la Gendarmerie ».

Ivan a ainsi eu droit à une nouvelle petite maison qu’il a rapidement adoptée. Les gendarmes l’emmènent tous les jours en promenade et lui font faire toutes sortes d’activités pour le garder en forme et heureux.