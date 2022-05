Des écoliers mettent leur plume à disposition des chiens d'un refuge pour les aider à se faire adopter (vidéo)

Norah Wimer, bénévole dans un refuge pour animaux à Jacksonville (Caroline du Nord, États-Unis), a confié une mission importante à un groupe d'élèves : aider les chiens à trouver leur maison pour toujours. Pour ce faire, les enfants se sont équipés de crayons et de papier.

Tous les animaux n'ont pas la chance d'être adoptés rapidement. Certains attendent des mois, voire des années avant de poser leurs pattes dans la maison de leurs rêves.

Norah Wimer, bénévole au sein de l'association Adoption First Animal Rescue à Jacksonville, en Caroline du Nord, s'est inspirée d'un article pour donner un coup de pouce à ses petits protégés, qui attendent avec impatience dans leur chenil. La coupure de presse exposait un projet très intéressant aussi bien pour les chiens, que pour les enfants. Des écoliers contaient des histoires aux pensionnaires d'un refuge pour les apaiser.

Après avoir lu l'actualité, une ampoule s'est allumée au-dessus de Norah. Cette dernière a proposé une idée originale à l'institutrice de son fils, alors en classe de CE1 (2nd Grade aux États-Unis).

Des enfants enthousiastes et motivés

Coucher sur le papier des biographies de chiens pour les aider à se faire adopter, telle a été la tâche des élèves. En découvrant le projet, la classe entière n'a pas pu contenir son excitation, rapporte The Dodo. Les mots et les images se bousculaient déjà dans la tête de nombreux enfants.

© Norah Wimer

Chacun a été invité à choisir sa muse ; une flopée d'écoliers ont mis leur plume à disposition des chiens handicapés, afin de montrer au public « à quel point ils sont merveilleux malgré leurs différences ».

Les jeunes bénévoles, empreints de motivation, ont réalisé de courtes rédactions pour présenter les pensionnaires canins, ainsi que des portraits dessinés aux crayons de couleur. Le but des textes et des illustrations consistait à mettre en valeur la personnalité unique de chaque boule de poils.

Des animaux ont été adoptés

Les biographies ont impressionné Norah. Certaines se révélaient douces, d'autres amusantes.

« Mon préféré doit être celle d'Alfie, a déclaré la volontaire à nos confrères d'outre-Atlantique, l'élève a écrit : "Au début, je serai un peu nerveuse quand nous arriverons dans ma nouvelle maison, j'aurai peut-être besoin d'espace pour regarder autour de moi. Je pense que je suis jolie, mais je ne sais pas que je suis un chien, je ne peux pas utiliser de miroir". »

Par la suite, les textes ont été affichés sur les pages Facebook et TikTok de l'association. D'après l'instigatrice du projet, ils ont déjà fait une différence dans la vie des canidés. « Baylor, Tink, Kevin et Tygra ont été adoptés, s'est-elle enthousiasmée, Silco et Alfie sont à l'essai (notre refuge permet aux adoptants potentiels de ramener des chiens à la maison pour un essai d'une semaine afin de voir s'ils conviennent). »

Cette belle initiative a apporté autant de joie aux enfants qu'aux chiens. Son succès fait chaud au cœur !

© Norah Wimer

Un projet similaire a vu le jour à Richmond, aux États-Unis. Les élèves de l'École Episcopale St. Michael ont rédigé des lettres émouvantes et de jolis dessins pour aider les pensionnaires d'un refuge à trouver le foyer idéal.