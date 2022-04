Des élèves promeuvent l'adoption dans les refuges et donnent la parole aux sans-voix en écrivant des histoires touchantes

Une enseignante et bénévole dans un refuge a eu l’idée de lancer un très beau projet, associant ses élèves à la structure d’accueil pour animaux. Les écoliers ont écrit des lettres et fait des dessins pour promouvoir l’adoption des chiens et chats qui y vivent.

Les visiteurs et potentiels adoptants se rendant au refuge Richmond Animal Care & Control, en Virginie, peuvent désormais admirer de jolis dessins et d’émouvantes lettres accrochés aux boxes dans lesquels chiens et chats attendent qu’on leur donne leur chance. Ce sont les œuvres d’enfants, des élèves de CE1 à l’Ecole Episcopale St. Michael de Richmond en l’occurrence, rapporte le New York Post.



Richmond Animal Care & Control / Instagram

Il s’agit d’un projet mené en collaboration entre l’établissement scolaire et le refuge. L’objectif est d’aider ces animaux à trouver de nouvelles familles aimantes, en leur donnant davantage de visibilité.

« Salut ! Je sis Pitato Chip, peut-on lire sur l’une de ces lettres. Je suis un Pitbull. Je ne vous ferai pas de mal. Je vous donnerai des tonnes de bisous ! J’aime le refuge, mais c’est avec vous que je veux vivre ». Un texte accompagné d’un dessin du canidé.



Richmond Animal Care & Control / Instagram

Donner la parole à ces chiens et chats qui attendent leur chance

Chacun des élèves ayant participé à ce programme a été associé à un chat ou un chien du refuge de Richmond. Il a été invité à adopter le point de vue de l’animal en écrivant le message adressé à sa future famille.

Kensey Jones, institutrice dans cette école et bénévole au refuge, en avait eu l’idée, à laquelle Christie Peters, directrice de la structure d’accueil, avait totalement adhéré.

« Ce projet m'a permis de combiner mes deux plus grandes passions : l'apprentissage des enfants et l'aide aux animaux dans le besoin », confie l’enseignante.