Doté d’un odorat exceptionnel, ce Cocker aide ses maîtres à détecter les campagnols afin de les étudier

Dans le Northumberland, au nord de l’Angleterre, on a récemment réintroduit des campagnols aquatiques, une espèce familière qui a vu sa population largement chuter ces dernières années. Pour donner un coup de patte à la science et l’aider à surveiller ces petits rongeurs difficiles à trouver dans la nature, Goose le Cocker est aujourd’hui formé comme chien de détection de la faune sauvage.

L’odorat exceptionnel des chiens est une aide précieuse pour les humains dans bien des situations. Nos amis les canidés peuvent en effet être formés à la détection de produits de contrebande, d'explosifs ou encore de problèmes médicaux. Goose, un sympathique Cocker Spaniel au pelage brun, s’entraîne quant à lui à détecter les campagnols aquatiques.

Un chien renifleur de campagnols aquatiques

Tout a commencé avec l'achèvement du projet de réintroduction des campagnols aquatiques « Restoring Ratty » qui a permis de libérer plus de 2 000 campagnols aquatiques élevés en captivité dans la zone de captage de la North Tyne près de Newcastle (Angleterre). Cette espèce familière avait en effet vu sa population considérablement diminuer ces dernières années.

À la suite de cette réintroduction, la maîtresse de Goose, Ellesse Janda, a eu l’occasion de mener des enquêtes sur ces petits rongeurs dans la forêt et les eaux de Kielder dans le cadre d’un stage auprès du Northumberland Wildlife Trust et de Forestry England. La jeune femme a rapidement constaté que l'étude des campagnols aquatiques était compliquée par le fait que leur habitat était difficile à trouver et que la montée rapide du niveau des eaux effaçait leurs signes d'activité. Pour remédier à ce problème, Ellesse et son compagnon Tony Nellis, ont alors eu l’idée d'utiliser l'odorat très développé des chiens.

C'est de cette manière que leur Cocker Goose a commencé à perfectionner ses capacités de renifleur. Il devrait en outre suivre une formation spécialisée complémentaire afin de participer à la saison d'enquête de 2025. Son flair pourra ainsi aider à rassembler avec plus de précision les données sur les populations de campagnols qui sont nécessaires pour mesurer le succès et la longévité du projet Restoring Ratty.

La détection d’autres animaux sauvages

Lors de sa formation de chien de détection de la faune sauvage, Goose apprendra également à reconnaître les martres des pins, l'un des carnivores les plus rares du Royaume-Uni dont on observe des signes de retour. Ellesse est en effet désireuse de travailler avec l'association caritative pour la faune sauvage tandis qu'elle mène de son côté une enquête à grande échelle sur les martres des pins dans le nord de l'Angleterre.

« Les chiens de détection de la faune sauvage sont incroyables et ont également été utilisés pour détecter un certain nombre d'animaux, notamment des chauves-souris, des écureuils et des oiseaux. Ils ont même été utilisés pour détecter des plantes envahissantes. », a expliqué Ellesse au Chronicle Live.

« Qui sait quelles autres espèces il ajoutera à sa liste de détection à l'avenir. Pour le moment, il adore l'attention de ses collègues bénévoles. », a-t-elle ajouté. La carrière de Goose dans la recherche scientifique ne fait que commencer !