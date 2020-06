Dévastée par la fugue de leur chien, cette famille ne croyait plus qu'il reviendrait...

© Stephanie McMillan

Les enfants étaient inconsolables après que Roxy, leur chienne adorée, s’est volatilisée. Toute la famille commençait à perdre espoir, quand la maman est tombée sur une piste tout à fait par hasard.

Stephanie McMillan, son mari et leurs enfants étaient très attachés à Roxy. Ils avaient d’autres chiens, mais elle était la plus jeune et la plus énergique. Alors, quand la chienne a disparu en décembre 2019, tous ont été dévastés, rapporte The Dodo.

Ils ignoraient si elle avait fugué où si on l’avait volée alors qu’elle se trouvait dans le jardin. La famille l’a cherchée partout dans le quartier et tout autour, mais elle restait introuvable. Le temps passait et les McMillan se faisaient de moins en moins d’illusions quant aux chances de la revoir.

Néanmoins, 2 mois après la disparition de la chienne, la mère de famille a eu la surprise de sa vie en parcourant une page Facebook d’animaux de compagnie égarés. Elle venait de trouver un chat et y cherchait ses éventuels propriétaires, et c’est là qu’elle est tombée sur des photos de Roxy. Stephanie McMillan n’en croyait pas ses yeux.

Elle s’est rendue au travail de son mari durant la pause déjeuner de ce dernier et tous 2 ont examiné ensemble les images pour être sûrs que c’était bien leur Roxy. Ils ont envoyé leurs propres photos de la chienne à la dame qui avait posté la publication pour lui prouver qu’ils en étaient les propriétaires. Une heure et demie plus tard, elle leur a répondu et un rendez-vous a été convenu.

Au départ, Roxy était hésitante, puis, lorsqu’elle a reniflé sa maîtresse, elle l’a reconnue et a laissé exploser sa joie. Les enfants ne savaient pas encore, puisqu’ils étaient à l’école. A leur retour à la maison, ils ont été surpris et fortement émus de la revoir. L’un d’eux s’est même exclamé : « je ne pensais plus la revoir un jour ! »

Voici la vidéo de leurs retrouvailles :