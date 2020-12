Deux vétérinaires inquiets capturent un chien errant au visage difforme pour lui sauver la vie

En Inde, des bénévoles ont été contraints de capturer un chien errant qui devait être soigné de toute urgence. Le quadrupède souffrait, en effet, d'un énorme abcès qui le défigurait. Aujourd’hui, tout ceci n’est plus qu’un mauvais souvenir pour l’animal, grâce à l’association qui l’a secouru.

Quand on avait contacté l’association Animal Aid Unlimited, basée à Udaipur dans l’Ouest de l’Inde, au sujet d’un chien errant à secourir, on leur avait parlé d’un animal à la tête enflée. L’équipe était toutefois loin de se douter de la gravité de la situation, raconte The Dodo.

En arrivant sur les lieux, les bénévoles ont découvert un canidé au visage difforme. Le gonflement lui causait clairement douleur et souffrance. Il fallait le prendre en charge rapidement pour le soulager de son mal.

Toutefois, le chien ne leur facilitait pas la tâche. S’il était venu vers eux en remuant la queue et sans afficher la moindre agressivité, il restait méfiant à leur égard. Il a accepté la nourriture qu’ils lui ont donnée, mais reculait à chaque tentative d’approche ou quand ils cherchaient à le toucher.

Ils n’ont donc eu d’autre choix que de l’immobiliser en utilisant un filet. Après l’avoir calmé en le caressant et en lui parlant, ils l’ont emmené dans les locaux d’Animal Aid Unlimited.

Là, les vétérinaires ont pu l’examiner. Ils ont ainsi découvert que le chien présentait un abcès volumineux sur le côté gauche de la tête. Pour l’opérer, ils devaient d’abord l’endormir. La zone a ensuite été rasée et drainée, puis la plaie a été désinfectée et recousue.

Quelques jours plus tard, l’animal était méconnaissable. Il avait retrouvé un aspect normal et sa joie de vivre. La douleur n’était plus là et cela se voyait dans son attitude.

Le travail remarquable des gens Animal Aid Unlimited lui a permis de reprendre une existence paisible.