Deux chiennes délaissées et inséparables trouvent du réconfort dans leur amitié en espérant être secourues

Thelma et Louise, livrées à elles-mêmes, se sont apportées du soutien quand elles n’avaient personne d'autre sur qui compter. Une sauveteuse a été marquée par ce duo indissociable et a tout fait pour le mettre en sécurité. Elle a été émue de constater à quel point les chiennes étaient soudées.

Une bonne Samaritaine a repéré 2 chiennes, une femelle Pitbull et une croisée Yorkshire, blotties l’une contre l’autre dans la rue. Comme l’a mentionné The Dodo, elle a pris contact avec l’association Logan's Legacy pour secourir les quadrupèdes. La fondatrice de l’organisme, Suzette Hall, est allée à la rencontre de ces boules de poils attendrissantes.

Sur place, elle a fait face à un duo très fusionnel. D’après le voisinage, les quadrupèdes étaient là depuis environ une semaine et ne s’étaient pas lâchés depuis. Ils semblaient s’apporter mutuellement du réconfort : « Je n'ai vraiment jamais vu un lien comme celui-ci avant » rapportait Suzette, pourtant expérimentée.

Suzette Hall / Facebook

Des animaux très coopératifs

En voyant arriver leur sauveteuse, les chiennes ont immédiatement remué la queue et ont couru vers elle, comprenant qu’elles étaient enfin sauvées : « Elles se regardaient comme si elles se disaient que quelqu'un était enfin venu pour elles » témoignait la bienfaitrice. La petite Yorkshire, ultérieurement nommée Louise, était plus avenante que son amie.

Suzette n’a pas eu de mal à la prendre dans ses bras et à l’installer dans son véhicule. L’autre toutou, Thelma, était un peu plus craintive, mais a suivi sa congénère dans la voiture, car elle ne souhaitait pas en être séparée. Les 2 ont été placées dans la même cage et sont parties vers le refuge.

Un meilleur avenir

Louise et Thelma n’avaient que de petits soucis de santé qui se sont très vite résorbés à l’aide d’un traitement adapté. Après avoir été lavées, puis toilettée pour Louise, elles ont été placées à l’adoption. Pour Suzette, les meilleures amies « doivent rester ensemble ». Elle espère qu’elles trouveront un foyer aimant qui les acceptera toutes les 2.

C’est une rencontre qui l’a beaucoup marquée et elle n’espère que le meilleur pour ses petites protégées : « C'était l'un de mes sauvetages préférés » concluait-elle.