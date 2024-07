Destinés à être revendus illégalement dans la rue, 6 chiots enfermés dans un sac sont sauvés in extremis par des policiers vigilants (vidéo)

Par une chaude soirée de juin, les agents de police Lukasse Pusz et Brian Chan se trouvaient au coin de Beach Channel Drive et de Horton Avenue dans le Queens à New York (États-Unis) lorsqu’un passant, bouleversé, a sollicité leur aide. Selon NBC, celui-ci venait d’être témoin d’une vente illégale de chiots par une femme d’une quarantaine d’années. Après investigation, les 2 policiers ont en effet fait une découverte révoltante.

Sauvés de justesse

En se rendant sur les lieux de la présumée vente, les 2 agents ont repéré une femme qui essayait d’acheter un chiot à une autre. Lorsque l’acheteuse potentielle a demandé s’il y avait d’autres chiots à vendre, la vendeuse a alors attrapé un sac. C'est à ce moment-là que les policiers sont intervenus pour saisir l’objet en question.

© NYPDnews / X

Comme on peut le voir sur les images de la caméra corporelle de l’un des agents, en ouvrant ce sac imbibé d’urine et sans ventilation, les policiers ont trouvé 6 petits Pitbulls âgés d’à peine 6 semaines, entassés les uns sur les autres. Au fond du sac suffocant, l’un d’eux était inconscient, mais il a heureusement ouvert les yeux et il est revenu à la vie une fois à l’air libre. Les policiers ont immédiatement donné de l’eau et de l’amour à tous les petits Pitbulls.

When a woman was selling puppies confined inside a hot bag on a street corner in Queens, your @nypd101pct officers immediately investigated. Thankfully, the distressed puppies were rescued before they were seriously injured. Watch the body-worn camera footage below. pic.twitter.com/0saWDF1oSd — NYPD NEWS (@NYPDnews) June 17, 2024

L’espoir d’une meilleure vie

Les pauvres petites boules de poils ont ensuite été prises en charge par l’ASPCA de Manhattan afin de recevoir des soins avant de pouvoir être proposés à l’adoption.

© NYPDnews / X

« Grâce aux actions du département de police de la ville de New York, ces chiots ont été rapidement transportés à l’ASPCA, où des experts vétérinaires effectuent des examens médico-légaux et leur fournissent des soins indispensables », a déclaré l’ASPCA, reconnaissante de ce sauvetage in extremis.

De son côté, la vendeuse illégale a été arrêtée et accusée de torture, de blessures et de négligence sur un animal, ainsi que de possession criminelle d’une arme.

© NYPDnews / X

Sans la vigilance et la réaction des forces de l’ordre, les 6 petits Pitbulls auraient pu connaître une fin tragique. Souhaitons-leur de trouver dès que possible un foyer aimant et, pourquoi pas, chez leurs sauveurs de la police.