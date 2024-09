Des tests ADN et 2 familles bienveillantes sauvent 3 chiennes d'une même portée de l'euthanasie

Un trio de sœurs canines a été réuni alors que les chiennes vivaient dans des refuges séparés et risquaient d’être euthanasiées. Ce sont 2 adoptantes qui, après des tests ADN et une enquête sur les réseaux sociaux, ont réussi à reconstituer cette joyeuse fratrie.

Jackie Novak avait adopté sa chienne Winnie dans un refuge du Texas (Etats-Unis). L’animal y était arrivé avec 2 autres chiots femelles de sa portée, mais la structure d’accueil en question manquait de places et ses sœurs avaient été transférées à un autre établissement situé dans le Michigan.

« Sachant qu'elle venait de si loin, nous voulions en quelque sorte mieux comprendre son passé parce que nous n'en savions que peu de choses lorsque nous l'avons eue, explique Jackie Novak à WXYZ. Nous ne savions pas vraiment que nous obtiendrions quelque chose, mais au moins, il y avait une chance ». D’où sa décision de recourir à des analyses ADN sur Winnie.

Le 23 novembre 2023, jour de Thanksgiving, Jackie Novak a reçu un mail de la part de la société ayant réalisé le test, l’informant que Winnie avait une sœur.

Cette dernière s’appelle Joplin. Il se trouve que ses nouveaux propriétaires Andrea Groom et son mari avaient, eux aussi, fait analyser son ADN par la même entreprise, ce qui a permis à cette dernière de faire le rapprochement entre les 2 chiennes.

Jackie Novak et Andrea Groom sont entrées en contact. Elles voulaient savoir s’il était possible de retrouver la membre manquante du trio. La maîtresse de Joplin a mené sa petite enquête sur les réseaux sociaux et a découvert que la 3e chienne était toujours au refuge.

« Les filles étaient toutes sur la liste de chiens à euthanasier et elle était la dernière là-bas, donc nous savions que nous n'avions qu'une courte fenêtre pour la faire venir ici et la sauver », dit Andrea Groom.



WXYZ

Winnie, Joplin et Harlow enfin réunies

La chienne s’appelle Harlow. Andrea Groom a pu la rencontrer et a vite compris qu’elle lui était destinée. Elle l’a adoptée.

Andrea Groom et Jackie Novak ont convenu d’un rendez-vous pour permettre aux 3 sœurs de se revoir et de jouer ensemble. Comme attendu, ces retrouvailles ont été particulièrement joyeuses.

WXYZ

Jackie Novak en a été émue et confie qu’elle n’oubliera jamais ce moment. « Nous n'avions jamais pensé que nous pourrions voir l'une de ses sœurs, encore moins en rencontrer 2 », reconnaît-elle. Les 2 propriétaires ont promis de les réunir régulièrement.