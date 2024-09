Des suspects arrêtés et inculpés 2 mois après la découverte d'une quarantaine de chiens abandonnés dans un parc

2 personnes ont été interpellées par les forces de l’ordre et inculpées dans le cadre de l’enquête portant sur l’abandon, près de 2 mois plus tôt, de plus de 40 chiens. Une information rapportée par WIFR.

En juillet dernier, un propriétaire canin découvrait avec stupeur des dizaines de chiens abandonnés dans un parc situé à Belvidere, dans l’Etat de l’Illinois (Etats-Unis), très tôt le matin. Les canidés, des croisés Bichons Maltais pour la plupart, avaient manifestement été abandonnés au cours de la nuit précédente.

Mick Johnston avait filmé sa triste découverte et partagé la vidéo sur les réseaux sociaux. L’affaire avait ainsi suscité une vague d’indignation, mais aussi de solidarité au sein de la communauté locale. Plusieurs associations s’étaient mobilisées aux côtés du service animalier du comté de Boone (Boone County Animal Services) pour prendre les animaux en charge. De leur côté, de nombreux habitants avaient envoyés leurs dons afin d’aider ces organisations à prendre soin de leurs nouveaux pensionnaires.

Une enquête avait été ouverte par la police de Huntley et le bureau du shérif du comté de Boone. Les forces de l’ordre ont annoncé avoir identifié et arrêté 2 suspects le 6 septembre. Il s’agit de Concepcion Rodriguez, 61 ans, et de Bruce Walla, 54 ans. Ils habitent Huntley, à environ 40 kilomètres du parc canin où les chiens avaient été abandonnés.

Plus de 50 chiens au total

Ils ont été remis en liberté, mais devront bientôt comparaître devant le tribunal du comté de McHenry, puisqu’ils sont poursuivis pour cruauté animale.

Fin juillet, les policiers avaient effectué une perquisition à leur domicile, ce qui avait permis à ces derniers de mettre la main sur divers éléments appuyant leurs soupçons, mais aussi de découvrir et évacuer d’autres chiens. Ce qui porte à plus de 50 le nombre d’animaux secourus au total.

Boone County IL Animal Services / Facebook

Par ailleurs, les enquêteurs avaient constaté que la maison en question était inhabitable, car ne répondant pas aux normes sanitaires.