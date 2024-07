La découverte de 40 chiens abandonnés dans un parc amène le refuge local à demander l'aide de 4 associations

Du jour au lendemain, des dizaines de chiens se sont retrouvés dans un lieu qu’ils ne connaissaient pas, à la merci des éléments et sans aucune sécurité. Arrivé tôt le matin, un homme a été surpris par cette découverte et en a immédiatement informé la communauté locale qui s’est mobilisée.

Mick Johnston habite Rockford dans l’Etat de l’Illinois (Etats-Unis). Il se rend souvent au parc canin Hammertime, situé dans la ville voisine de Belvidere, mais le matin du lundi 15 juillet, il y a fait une surprenante découverte, rapportée par MyStateline.

Arrivé au parc à 4h40 locales, il a trouvé 40 chiens livrés à eux-mêmes sur le site. Il s’est avéré que ces toutous venaient d’être abandonnés. Mick Johnston a filmé la scène et posté la vidéo sur Facebook pour lancer un appel à l’aide.

Le service animalier du comté de Boone (Boone County Animal Services) est rapidement intervenu. Son équipe est venue sur les lieux pour prendre les chiens en charge, qui étaient en trop grand nombre pour son refuge. Il a alors sollicité les associations de la région et appelé à la solidarité des membres de la communauté.

4 organisations ont répondu à l’appel : Wagging Hearts, North Central Maltese Rescues, Cause For Paws Rescue et Illinois & Boneifide Rescue. Les habitants ont été nombreux à adresser leurs dons en nourriture, jouets, colliers et autres produits indispensables.

Les 40 chiens sont entre de bonnes mains

Le mardi 16 juillet, le service animalier du comté de Boone a confirmé sur sa page Facebook que les 40 chiens venaient d’être transférés aux associations citées plus haut. Il a également tenu à exprimer sa gratitude à l’égard de ces dernières et de toutes les personnes ayant effectué des dons.

Une enquête a été ouverte par les forces de l’ordre au sujet de cet abandon massif, dans l’espoir d’identifier son auteur et de l’amener à en répondre face à la justice. Il s’agit également de connaître l’origine des chiens. Proviennent-ils d’une usine à chiots ou vivaient-ils chez une personne atteinte du syndrome de Noé ? On le saura probablement dans les prochains jours.

Ils seront examinés et évalués en vue de les placer en familles d'accueil ou de les proposer à l'adoption.

Boone County IL Animal Services / Facebook