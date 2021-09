Des policiers organisent une fête pour célébrer le départ à la retraite de leur Berger Allemand

Après 6 années de bons et loyaux services au sein des forces de l’ordre, il était grand temps pour Bear de profiter d’une retraite bien méritée. Une cérémonie a été organisée en son honneur, l’occasion pour ses partenaires de revenir sur sa brillante carrière.

Au bureau du shérif du comté de Taylor, dans l’Etat du Texas, une petite fête a eu lieu le mardi 20 juillet en l’honneur de Bear, célébrant son départ à la retraite. Ce Berger Allemand à la robe entièrement noire servait dans ce département depuis plus de 6 ans, comme le rapportait Newsweek.

Les officiers ont posé à ses côtés et l’un d’eux a même prononcé un discours rendant hommage au canidé et à son parcours.

La carrière de Bear dans la police avait débuté en avril 2015. A l’époque, un restaurant local, le Moe's Southwest Grill, avait fait don de 8000 dollars pour aider le bureau du shérif à financer l’acquisition et la formation du chien. Il s’appelait d’ailleurs Moe, en référence à l’établissement – qui a fermé ses portes depuis – avant d’être renommé Bear.

Le Berger Allemand était spécialisé dans la recherche de personnes disparues, notamment les enfants et les séniors. Il avait aussi retrouvé des gens souffrant de maladies mentales et ayant des tendances suicidaires.

Par ailleurs, Bear avait été formé à la détection de stupéfiants : cocaïne, cannabis, héroïne et méthamphétamine. Parallèlement, il a pris part à de multiples démonstrations et campagnes de sensibilisation dans les écoles et auprès d’organisations destinées aux jeunes.

Enfin, ce chien polyvalent a prêté main forte à différentes agences des forces de l’ordre, dont le FBI, le département de la Sécurité intérieure des États?Unis, l’agence anti-drogue américaine (DEA), la police d’Abilene et le département de la Sécurité publique de l’Etat du Texas.

« Ce sera différent de travailler sans chien »

Bear vivra sa retraite aux côtés de celui qui a été son maître-chien pendant ces 3 dernières années, le shérif-adjoint Brandon Abbott. Auparavant, il avait accompagné le shérif-adjoint Weylond Cooley.

« Ce sera différent de travailler sans chien, mais cela ouvrira des portes différentes. Et au final, je peux le garder. Alors ce n'est pas comme si je le perdais », a déclaré l’officier Abbott lors de la cérémonie.