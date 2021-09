Des passants repèrent un chien enfermé dans une voiture. Inquiets, ils décident de passer à l'action

Un chien a passé plus d’une heure enfermé dans un véhicule stationné sur un parking, alors que la température dépassait les 30°C. 2 femmes s’en sont rendu compte et ont alerté les autorités.

Un chien enfermé dans le véhicule de son maître garé sous le soleil a été libéré par la police, rapportait WSLS le 9 juillet dernier. Son propriétaire devra répondre de ses actes devant la justice.

Les faits ont eu lieu le 5 juillet à Lynchburg, dans l’Etat de Virginie (Est des Etats-Unis). Ce jour-là, en début d’après-midi, Levi Alfred Heaton III s’était rendu au centre commercial River Ridge Mall avec son chien. Arrivé sur les lieux, il a laissé l’animal seul dans sa voiture, stationnée sur le parking.

Alors que le mercure affichait plus de 30°C, le quadrupède souffrait de plus en plus de la chaleur à l’intérieur de l’habitacle. Heureusement, quelqu’un a fini par s’en apercevoir.

WSLS

Sharon Dalton et son amie Camie Carpenter venaient tout juste de terminer de voir un film au cinéma du centre commercial, quand elles sont passées devant le véhicule en question. Attirées par les aboiements de détresse du canidé, elles ont essayé d’ouvrir les portières, mais n’y sont pas parvenues.

Le chien libéré, son maître poursuivi pour négligence

Elles ont pensé à briser une vitre, mais ne pouvaient pas le faire ; la Virginie ne fait pas partie des 8 Etats américains où il est légal de procéder de cette manière pour sauver un animal. Sharon Dalton et Camie Carpenter ont alors appelé les secours.

WSLS

A lire aussi : L'histoire surprenante de Cooper, un chien né avec une demi-colonne vertébrale

Un policier s’est présenté environ une heure plus tard. Aidé du personnel de sécurité du River Ridge Mall, l’officier de police a réussi à déverrouiller une portière et libérer le chien.

Levi Alfred Heaton III sera poursuivi pour négligence, mais pas pour cruauté car l’animal est indemne, indiquent les autorités. Le chien lui a été restitué après un court séjour au refuge de la Lynchburg Human Society.