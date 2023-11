Des passants découvrent une chienne squelettique inanimée dans la rue et sont surpris de constater qu’elle respire encore

La pauvre Feisty n’avait plus la force de se battre pour survivre. Sévèrement émaciée et épuisée, elle s’est allongée sur un trottoir et a fermé les yeux. Des habitants l’ont repérée et ont d’abord pensé qu’elle était décédée. À leur grande surprise, la chienne était toujours en vie. Elle a décidé de s’accrocher.