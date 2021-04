Des nouvelles gamelles pratiques et stimulantes pour votre animal de compagnie proposées par Vétopop

La gamelle Anti-glouton pour chiens et chats favorise, quant à elle, une alimentation plus lente et plus naturelle. Comme elle stimule mentalement le chien et le chat, ces derniers peuvent dire adieu à l’ennui. Le récipient séduira tout un chacun grâce à sa pléthore de formats, coloris et matières, dont une version recyclable est composée de végétaux.