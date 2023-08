Des nouvelles du Bouledogue Français abandonné à l’aéroport : l’enquête avance enfin

Le 12 août dernier, nous vous racontions la triste histoire d’un Bouledogue Français, abandonné par sa maîtresse à l’aéroport de Pittsburgh, aux États-Unis. La femme avait décidé de laisser son animal sur le parking, en apprenant que celui-ci devait voyager en soute, et de prendre son avion seule.

Alertés, les policiers se sont rendus sur les lieux puis ils ont confié le Bouledogue Français à un refuge. Ils ont immédiatement tenté de retrouver la propriétaire de l’animal grâce à sa puce électronique, mais toutes leurs tentatives ont d’abord échoué. Heureusement, ce 24 août, les policiers ont apporté des nouvelles rassurantes aux internautes.

« Des poursuites ont été engagées contre la propriétaire du chien »

« Vous avez été très nombreux à nous contacter et nous avons souhaité faire le point sur le chien trouvé à l'aéroport international de Pittsburgh le 4 août dernier. Tout d'abord, le chien se porte bien et est toujours en famille d’accueil », ont-ils écrit sur Facebook.

« En ce qui concerne l'enquête, nous pouvons maintenant annoncer que des poursuites ont été engagées contre la propriétaire du chien, Allison Gaiser, 44 ans, de Kittanning. Les enquêteurs ont déterminé que Mme Gaiser avait intentionnellement abandonné le chien près d'un parking de courte durée avant de prendre un avion pour un séjour de vacances au Mexique », ont-ils ajouté.

La police du comté d’Allegheny précise avoir accusé Gaiser d’un délit d’abandon, de cruauté, et de négligence envers les animaux. « Nous tenons à remercier Animal Friends of Pittsburgh et le garde-chien de l'État pour leur aide dans l'enquête et pour les soins qu'ils ont apportés au chien pour le mettre en sécurité. Nous tenons également à remercier toutes les personnes qui nous ont contactés au sujet du chien », ont-ils conclu.

Aujourd’hui, le Bouledogue Français se remet de cette mésaventure grâce « à un foyer d’accueil aimant », a déclaré un porte-parole d’Animal Friends of Pittsburgh à People. « Il n’est pas encore proposé à l’adoption », a-t-il ajouté.