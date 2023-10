Des nouvelles de Chance, jeune Berger Allemand secouru après avoir été battu à coups de bâton

Chance porte bien son nom alors que, au départ, il était extrêmement malheureux. Ce chiot avait, en effet, réussi à remonter la pente alors que ses chances de survie paraissaient faibles. Affamé et sauvagement battu, il avait été secouru par les vétérinaires et une association. La route vers la guérison est encore longue, mais ce jeune Berger Allemand s’y est bel et bien engagé.