Des maîtres attristés par la disparition de leur chienne croisent son regard dans un lieu inattendu (vidéo)

De nombreux animaux de compagnie disparaissent chaque année, comme ce fut malheureusement le cas pour Mocha. En janvier dernier, cette chienne s’est enfuie de sa maison alors que ses maîtres étaient partis en vacances pendant une semaine. L’ami de la famille, qui avait la charge de surveiller Mocha, n’avait pas pu empêcher sa disparition.

Une angoisse interminable

Pendant 5 mois, la chienne n’a pas donné le moindre signe de vie. Ses maîtres ont remué ciel et terre pour la retrouver, en vain. Ce qu’ils ignoraient, c’est que Mocha avait été trouvée attachée à un poteau du quartier de Brooklyn, à New York, et qu’elle avait été amenée dans un refuge : l’Animal Care Centers (ACC).

@nycacc / TikTok

Là-bas, Mocha a été nommée Sandy et n’a pas tardé à devenir la préférée des bénévoles ! Les membres de l’ACC savaient qu’elle trouverait un foyer rapidement, puisqu’elle avait le tempérament d’un chien de famille. Ils ont alors décidé de la présenter lors d’un évènement d’adoption, appelé Paws in the Park.

Une chose est sûre : ce jour restera longtemps gravé dans les mémoires.

Des retrouvailles inattendues

Ce jour-là, de nombreux adoptants potentiels se sont rendus à l’évènement, à la recherche du chien de leurs rêves. Les maîtres de Mocha se trouvaient là, eux aussi. Ils espéraient ramener à la maison un nouveau compagnon à 4 pattes pour tenter de combler le vide laissé par l’absence de leur chienne…

Or, tout a changé au moment où ils ont croisé le regard de Mocha dans le parc. Tous se sont immédiatement reconnus, et ont donné lieu à une scène pleine d’émotion, immortalisée par les bénévoles.

Jay Damashek, membre de l’ACC, ne l’oubliera jamais. « C’est le moment le plus excitant depuis que je suis bénévole, c’est-à-dire depuis plus de 10 ans ! », a-t-il déclaré à Newsweek.

Mocha a enfin retrouvé le chemin de sa maison. « Après avoir vérifié les documents d’identification de Mocha et avoir observé son excitation le jour de l’évènement, toute la famille a pu être réunie », se réjouissent les bénévoles. Désormais, Mocha et ses proches savourent ces retrouvailles inattendues et rattrapent le temps perdu !