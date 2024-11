Des experts en sauvetages complexes appelés pour une chienne séniore sourde et aveugle bloquée dans un terrier de tortue depuis 3 jours

Kim Powell et son équipe sont un peu les spécialistes des sauvetages animaliers impossibles. Elles ont récemment eu l’occasion de faire honneur à leur réputation en intervenant sur une opération particulièrement complexe. Une chienne âgée, sourde et aveugle était, en effet, coincée sous terre depuis plusieurs jours.

Jason et ses parents étaient totalement désemparés. Cette famille habitant Peoria, dans l’Etat de l’Arizona (Etats-Unis), se demandait comment elle allait bien pouvoir sauver sa chienne Lucy qui s’était retrouvée prise au piège dans le terrier d’une tortue, dans son jardin.

Chihuahua femelle de 15 ans, Lucy est atteinte de surdité et de cécité. Elle était tombée dans le trou en question 3 jours plus tôt et il semblait presque impossible de l’en faire ressortir, d’après le récit rapporté par KOLD.

Ses maîtres avaient d’abord appelé les pompiers et la police locaux, sans succès. Ils s’étaient ensuite tournés vers l’association de protection animale Arizona Humane Society. L’équipe envoyée par cette dernière avait fini par abdiquer après 6 heures de vains efforts.

A court de solutions, Jason a lancé un appel de détresse sur les réseaux sociaux. Sa publication a été vue par Kim Powell de l’organisation Samson’s K9 Search & Rescue. Celle-ci est spécialisée dans la recherche de chiens perdus, mais aussi dans les sauvetages complexes. Elle a tout de suite proposé son aide.

Arrivés sur les lieux, Kim Powell et ses camarades ont commencé par évaluer la situation. Ils savaient que l’opération était délicate, mais en ont pris la véritable mesure en réalisant que la cavité faisait près de mètres de profondeur, puis courait sur une distance de 9 mètres environ. « Le risque d’effondrement si près d'un arbre comme celui-ci n'en valait pas la peine, surtout pour un petit chien aussi âgé et fragile », expliquait Kim Powell à KOLD.

La délivrance pour Lucy et sa famille

Avec l’aide d’une entreprise de plomberie locale, les volontaires ont inséré une caméra miniature et une perche de capture dans le terrier.

Au bout de 4 heures de travail acharné et de multiples tentatives infructueuse, la chienne a finalement été libérée. C’était le soulagement pour Lucy comme pour sa famille.



KOLD

Etonnamment, la Chihuahua se portait plutôt bien pour une chienne séniore bloquée sous terre depuis 3 jours. Elle se remet tranquillement de sa mésaventure auprès de ses humains.

A lire aussi : Persuadé qu'il ne reverrait jamais ses chiennes disparues dans un glissement de terrain, un couple explose de joie en les retrouvant une semaine après



KOLD