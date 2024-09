Ce petit Teckel adore se promener en compagnie de sa meilleure amie la tortue (vidéo)

L’un est un adorable Teckel, l’autre, une tortue sillonnée. Malgré leurs différences, ces 2 animaux apprécient chacun la compagnie de l’autre et ils aiment tout particulièrement se promener ensemble dans le jardin. Une amitié improbable qui a fait fondre bien des cœurs sur Internet.

Omar est un joyeux Teckel qui vit avec sa famille quelque part au Texas (États-Unis). S’il s’entend particulièrement bien avec sa sœur poilue, Kima, le toutou a récemment trouvé une nouvelle meilleure amie. Un autre chien ? Non ! Une tortue !

Une adorable complicité

Dans une vidéo que les maîtres d’Omar ont posté sur TikTok, on découvre cette amie improbable avec qui le toutou prend beaucoup de plaisir à se promener. Il s’agit d’une tortue sillonnée, une espèce connue pour sa taille impressionnante, qui vient d’intégrer la famille. Leurs différences ne semblent pas déranger Omar qui déambule tranquillement à ses côtés. Le petit chien prend même soin de s’adapter au rythme de son amie en ralentissant pour rester à sa hauteur.

Le dévouement du gentil Teckel ne s’arrête pas là. Dans une autre vidéo, on apprend en effet qu’il veille même sur son amie pendant qu’elle mange, au cas où le gros chien du voisin (dont il a pourtant peur) ne viendrait l’embêter !

Une amitié inhabituelle ?

À première vue, une amitié entre un chien et une tortue peut paraître inhabituelle. Elle est pourtant bien plus courante qu’on ne le pense ! Même si par mesure de sécurité leurs interactions doivent être supervisées, les chiens et les tortues peuvent parfaitement vivre ensemble en harmonie.

@thesleepyweenie / TikTok

De plus, les Teckels sont des chiens intelligents et loyaux qui forment souvent des liens forts avec d'autres animaux, même s’ils appartiennent à une espèce différente. Cela explique en partie l’attachement du petit Omar à son amie la tortue. Une chose est certaine : ils semblent tous 2 apprécier la compagnie de l'autre malgré leur différence de rythmes de vie.

Une « jolie idée de livre pour enfants »

Relayée par Newsweek, la vidéo de la petite promenade des 2 amis a captivé les internautes qui l’ont visionnée plus de 2,4 millions de fois sur la plateforme. Leur lien improbable a également suscité d’innombrables commentaires.

A lire aussi : Ce Golden Retriever et son sosie en peluche fêtent leurs 7 ans d'amitié avec une photo pleine de tendresse

@thesleepyweenie / TikTok

« Quelle jolie idée de livre pour enfants », a assuré un utilisateur. « C'est le fait que le chien marche au rythme de la tortue, quel respect », a déclaré une spectatrice. « C’est comme s’ils parlaient et marchaient ensemble », a ajouté quelqu’un d’autre.

Un internaute a également observé que la carapace de la tortue était « pyramidale », un signe de mauvaise alimentation et de manque de soins adaptés. Si l’amie d’Omar est encore marquée par un passé difficile, elle profite désormais d’une vie beaucoup plus heureuse dans sa nouvelle maison. Elle a par ailleurs le plus attentionné des meilleurs amis pour veiller sur elle...