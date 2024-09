Des éleveurs accusés de négligence après la saisie de 31 chiens dans des conditions médiocres crient au vol

Des dizaines de chiens aux conditions de vie médiocres étaient détenus dans une usine d’élevage. Un organisme de sauvetage s’est intéressé à leur cas et a saisi les animaux en l’absence de leurs maîtres. Lesquels ont catégoriquement refusé de céder les canidés et les ont récupérés.

À Mangapai, en Nouvelle-Zélande, une enquête concernant un cas de négligence envers des chiens a été ouverte par les organismes de protection animale locaux. Des éleveurs gardaient les animaux dans des conditions douteuses, mais ont pourtant décidé de ne pas les céder aux refuges quand ceux-ci se sont proposés pour les aider.

31 chiens, précisait Otago Daily Times, étaient élevés dans une animalerie où leur bien-être n’était pas respecté. Selon l’association HUHANZ, qui a été appelée pour aider les quadrupèdes, ceux-ci vivaient dans des conditions médiocres : « Les chiens reproducteurs de l'entrepôt des animaux de compagnie étaient dans un état terrible, physiquement et émotionnellement. Ce ne sont pas des animaux de compagnie aimés, ils sont juste victimes de gens avides » écrivait un porte-parole sur Facebook.

HUHANZ / Facebook

Une affaire délicate

L’histoire de ces chiens aurait pu s’arrêter au moment de leur sauvetage, quand l’HUHANZ a décidé de les récupérer pour les placer. Néanmoins, selon les éleveurs des animaux, les chiens auraient été saisis sans leur accord. Ils en ont récupéré certains par la suite, puis en ont finalement déposé d’autres dans un petit refuge local.

Toutefois, l’HUHANZ n’a pas souhaité se résoudre à laisser le sort des canidés entre de mauvaises mains et a pris contact avec SPCA pour obtenir du soutien. Une enquête mêlant les organismes de sauvetage aux forces de l’ordre s’est alors ouverte et de nombreux protagonistes ont été mis en cause.

Un nouveau départ pour les chiens

Parallèlement à l’enquête, une partie des chiens a été prise en charge et nécessitait des soins importants à cause d’une négligence sur le long terme : « Ils n'avaient pas été toilettés depuis longtemps, ils étaient plutôt sales et odorants, il y avait de l'urine et des excréments sur eux, ils avaient des puces, des acariens des oreilles et puis nous avons aussi eu des situations avec des chiens qui avaient des problèmes plus importants, des yeux secs avec des yeux assez révoltants » déclarait Carolyn Press McKenzie, directrice de l’HUHANZ. Ils resteront sous la surveillance de leurs sauveteurs jusqu’à leur guérison.