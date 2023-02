Des dizaines de Teckels se donnent rendez-vous dans un refuge pour aider un chien blessé et abandonné

Pour un amoureux des chiens et plus spécifiquement des Teckels, se retrouver au milieu d’une soixantaine d’entre eux est assurément un moment de pur plaisir. Quand ce joyeux rassemblement est, en plus, organisé pour la bonne cause, le bonheur est alors encore plus grand. Ayant eu lieu le weekend dernier dans un refuge britannique, il a permis de récolter des fonds pour financer les soins d’un chien laissé dans un triste état.

Taille , nain ou Kaninchen, à poil ras, dur ou long, unicolore ou bicolore… Presque tous les types de Teckels possibles et imaginables étaient représentés le dimanche 19 février dans la cour du refuge RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) à Saint Columb Major, en Cornouailles dans le Sud-est de l’Angleterre.

Ces chiens et leurs maîtres ont répondu à l’appel lancé pour venir en aide à l’un des représentants de la race ayant connu des jours bien difficiles. Il s’agit de Whisky, quadrupède blessé à l’œil et malade, rapportait la BBC le lundi 20 février.

Grâce à la présence de plus de 60 de ses congénères et leurs humains, 5000 livres sterling (5600 euros environ) ont pu être récoltés, soit 5 fois plus que la somme escomptée lors du lancement de cette initiative.

Whisky risquait l’euthanasie après son abandon par un éleveur. Malgré sa jeunesse, ce Teckel était déjà très mal en point à son arrivée en clinique vétérinaire, avant d’avoir été confié par cette dernière au refuge de Saint Columb Major le mois dernier.



Rspca Cornwall Branch / Facebook

« A pas de géant »

Il était atteint de troubles oculaires et dentaires notamment, et avait besoin de soins urgents et coûteux. Grâce aux fonds réunis lors de ce grand rendez-vous de Teckels, il pourra être opéré. Son globe oculaire et ses dents infectés seront retirés. Le quadrupède sera également castré, lui qui était utilisé pour la reproduction. Ce qui restera de la somme sera consacré aux autres animaux du refuge.



Rspca Cornwall Branch / Facebook

D’après Sammy Howard, de l’antenne locale de la RSPCA, l’évènement a été un succès total. Il indiquait que Whisky « surmontait ses problèmes de santé à pas de géant ».

Sur Facebook, le refuge a tenu à remercier une certaine Claire, dont l’appel relayé en masse a largement contribué à la réussite de cette opération solidaire.

A lire aussi : Cette année encore, ce refuge irlandais a gâté ses pensionnaires canins en les laissant choisir leurs jouets



Rspca Cornwall Branch / Facebook