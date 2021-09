Des dizaines de chiens de travail découverts abandonnés à l’aéroport de Kaboul. Les forces américaines pointées du doigt !

Photo d'illustration

Une trentaine de chiens de travail militaires ont été découverts dans une section de l’aéroport de Kaboul qui était exploitée par l’armée américaine et la police afghane. Une équipe de maîtres-chiens locaux les a secourus et pris en charge.

Sont-ils les oubliés de l’évacuation de l’Afghanistan par les forces armées américaines et leurs alliés ? Le Pentagone assure que ce n’est pas le cas, et il y a aujourd’hui plus de questions que de réponses au sujet de dizaines de chiens de travail militaires laissés à l’aéroport international de Kaboul, rapportait le média irlandais RTE ce lundi 13 septembre.

La découverte avait été faite par Hewad Azizi, maître-chien au sein d’une compagnie de sécurité privée. Celle-ci était déployée à l’aéroport jusqu’au départ des soldats étrangers achevé fin août après le retour au pouvoir des talibans.



Illustration

Il a ainsi trouvé 30 chiens dans des zones de l’aéroport qui étaient employées par les militaires américains et la police afghane. Lui et son équipe ont testé les canidés pour déterminer leur spécialité, constatant que la plupart d’entre eux étaient formés à la détection d’explosifs.

Hewad Azizi et ses collègues maîtres-chiens ont transféré les quadrupèdes dans leurs locaux, où ils en prennent soin et poursuivent leur formation. Ils espèrent les faire travailler à nouveau à l’aéroport lorsque celui-ci rouvrira.

Le Pentagone dément, PETA appelle le président américain à une action immédiate

L’association PETA avait déjà fait part de son inquiétude au sujet des chiens de travail laissés sur place à la fin de l’évacuation. Elle évoquait 120 animaux ainsi abandonnés à leur sort et appelait le président Joe Biden à « agir immédiatement », car ils « souffraient de la chaleur, sans accès adéquat à la nourriture et à l’eau ».

John Kirby, porte-parole du département de la Défense américain, a tenu à démentir dans un tweet les « rapports erronés », affirmant que « l'armée américaine n'a laissé aucun chien dans des cages à l'aéroport international Hamid Karzai, y compris les chiens de travail militaires signalés. »

A lire aussi : Une femme sans-abri découverte avec ses 6 chiens dans un sac poubelle refuse d'aller dans un refuge si ses animaux ne sont pas acceptés

Illustration

Hewad Azizi, lui, continue de travailler avec les chiens, notamment un Berger Belge Malinois appelé Rex et à qui il fait faire des exercices quotidiens. Une belle complicité s’est déjà mise en place entre eux, en attendant que Rex puisse reprendre du service.