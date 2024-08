Des dizaines d'anonymes mobilisés pour retrouver un Beagle perdu depuis une semaine après s'être échappé d'un salon de toilettage

Perdre son chien est une expérience angoissante, voire traumatisante, mais elle le devient nettement moins lorsque la solidarité vient s’en mêler. Que dire alors quand cette dernière débouche sur d’heureuses retrouvailles… C’est ce qui a eu lieu récemment pour une famille australienne et son Beagle.

Harley est un véritable survivant. Il y a quelques mois, ce Beagle avait été victime d’une terrible glissade le long d’une falaise, finissant 30 mètres plus bas. Il s’en était toutefois sorti dans la moindre fracture.

Plus récemment, le chien s’est à nouveau signalé en se mettant en danger. Alors que sa propriétaire Casey Knight, qui habite Adelaïde en Australie, l’avait déposé chez le toiletteur, elle avait appris peu après que le quadrupède s’était échappé du salon.



ABC News

La maîtresse du toutou s’est tout de suite lancée à sa recherche, mais elle n’était pas seule dans sa quête. Des dizaines d’inconnus ont joint leurs efforts pour tenter de retrouver Harley, alertés par son appel lancé sur les réseaux sociaux.

Le message a été massivement relayé et, assez rapidement, les signalements ont commencé à parvenir en provenance de différentes villes et localités des banlieues sud et est d’Adélaïde.

« Nous avons eu un nombre incroyable d'observations et presque un suivi en direct à Adélaïde nous indiquant où il a été vu », raconte, en effet, Casey Knight à ABC News, qui rapporte cette incroyable histoire.

Retrouvé 6 jours après

Ce travail de traçage a permis à la propriétaire du Beagle de constater qu’il a parcouru 25 kilomètres en une heure et demie. « Il a vécu toute une aventure en courant à travers Adélaïde », poursuit-elle.

Les recherches se sont inlassablement poursuivies pendant 6 jours et ont fini par porter leurs fruits. Harley a, en effet, été retrouvé près d’une rivière du côté de Hawthorn le lundi 5 août 2024. Le chien fugueur a été ramené à la maison de ses maîtres sain et sauf, au grand soulagement de ces derniers.

ABC News

Casey Knight et sa famille ont tenu à remercier toutes ces personnes s’étant mobilisées tant sur les réseaux sociaux que sur le terrain pour contribuer à cet heureux dénouement.