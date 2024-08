Des dizaines d'animaux dont 23 chiens détenus dans des cages découverts par la police et sauvés par des associations locales

La police pensait avoir affaire à une dizaine de chiens négligés par leur maîtresse, elle en a finalement découvert et secouru 23 avec l’aide d’une association locale. En plus des canidés, il y avait aussi des chats, des lapins et un cochon d’Inde à prendre en charge. D’autres organisations de la région se sont mobilisées pour répondre à cet afflux inattendu d’animaux en détresse.